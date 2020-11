Koronawirus mocno uderzył w wyniki grupy Develia

Pandemia koronawirusa silnie odcisnęła się na wynikach deweloperskiej grupy Develia. Zysk netto grupy za pierwsze trzy kwartały 2020 wyniósł 23 mln zł, gdy w tym samym okresie roku 2019 było to 158,5 mln zł.

Pandemia COVID-19 miała też znaczący wpływ na działalność Grupy w segmencie komercyjnym, był on widoczny w przychodach i przepływach pieniężnych generowanych przez budynki komercyjne o istotnym udziale powierzchni handlowych - te zmiany skutkowały obniżeniem wartości nieruchomości inwestycyjnych Arkad Wrocławskich i Sky Tower o łączną kwotę 11,2 mln euro.Ze względu na ograniczenia w handlu w centrach handlowych wprowadzone w listopadzie zarząd spodziewa się spadku przychodów z budynków komercyjnych generowanych w czwartym kwartale2020 roku. Skala spadku jest obecnie trudna do oszacowania i będzie zależała od okresu obowiązywania wspomnianych ograniczeń.Develia jest grupą deweloperską realizującą inwestycje komercyjne i mieszkaniowe. Nieruchomości spółki powstają w sześciu największych miastach Polski - Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Łodzi.Firma - jeszcze jako LC Corp - była deweloperską odnogą biznesu Leszka Czarneckiego. We wrześniu 2017 roku miliarder pozbył się jednak większości udziałów w przedsiębiorstwie. W czerwcu 2019 r. roku LC Corp. zmienił nazwę na Develia.Spółka od 2007 r. notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.