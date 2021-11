Koronawirus napędza popyt na schrony dla milionerów

Polacy zaczynają budować przydomowe schrony. Biznes, który dopiero raczkuje nad Wisłą, za Oceanem od lat kręci się w najlepsze, bo na chorobliwych lękach zamożnych ludzi można całkiem nieźle zarobić. Pandemia koronawirusa dodatkowa napędziła popyt na tego typu inwestycje.

Luksusowe schrony tuż za zachodnią granicą Polski

Bunkier na raty

Luksusowe schrony tuż za południową granicą Polski

Jak dodaje, w dobie pandemii koronawirusa popyt na schrony Vivos gwałtownie wzrósł. - Ludzie nie pytają już tylko z ciekawości, ale są gotowi do podjęcia decyzji i zabezpieczenia sobie miejsca do przetrwania, póki jeszcze mogą. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, co sprawia, że potrzeba posiadania schronienia jest coraz silniejsza - tłumaczy Robert Vicino.Na potwierdzenie swoich słów przytacza kilka statystyk. Liczba zapytań i aplikacji do projektu Vivos wzrosła rok do roku o 2000 proc. Firma chwali się też 600-proc. wzrostem sprzedaży.Obecnie Terra Vivos ma w swoim portfolio kilka projektów. Najsłynniejszym jest Vivos xPoint, który nazywany jest największym osiedlem prywatnych bunkrów na świecie.Ten kompleks schronów przetrwania, niemal wielkości Manhattanu, położony jest w południowo-zachodniej części Dakoty Południowej. Składa się na niego ponad 575 prywatnych bunkrów - każdy o powierzchni ponad 200 m2. Po rozbudowie Vivos xPoint może pomieścić do 10 tys. osób.Kolejnym projektem jest Vivos Europa One - luksusowy schron powstały w pamiętającym czasy zimnej wojny bunkrze przeciwatomowym wybudowanym przez wojska radzieckie na terenie dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.Na ponad 300 tys. mkw. uzbrojonego terenu w okolicy miejscowości Rothenstein powstały luksusowe apartamenty, które pomogą przetrwać atak biologiczny czy nuklearny.Za żelbetowymi murami kryją się luksusowe wnętrza. Znalazło się tu miejsce na salę kinową, bibliotekę, siłownię, puby, galerię sztuki, a nawet basen. Schron może pomieścić nawet kilkadziesiąt rodzin, które za odpowiednią opłatą będą w stanie przetrwać w nim okrągły rok.Na wyposażenie schronu składają także roczne zapasy żywności. Na każdego mieszkańca przewidziane są porcje mrożonego, puszkowanego i paczkowanego pokarmu, z którego kucharze będą w stanie wyczarować trzy posiłki dziennie o wartości energetycznej 2500 kcal.Według oficjalnych informacji zapasy żywności zgromadzone w schronach mogą być przechowywane nawet przez 25 lat - bez najmniejszej utraty wartości odżywczych. Jednak co kilka lat, w czasach pokoju oczywiście, zapasy te są odświeżane. Ich uzupełnieniem są plantacje roślin, które dostarczą w razie potrzeby mieszkańcom świeżych warzyw, owoców czy ziół.Użytkownicy schronów będą mieli również zapewnione zapasy wody, która magazynowana jest w podziemnych zbiornikach. Filtrowana i odkażana trafiać ma do mieszkańców przez systemy wodociągowe o przepustowości 75 litrów na minutę. W schronie mile widziane są również zwierzęta domowe.Ceny schronów Vivos różnią się w zależności od rodzaju i zainstalowanych w nich udogodnień. Z pewnością jednak nie jest to inwestycja na każdą kieszeń. Jak dowiadujemy się z materiałów informacyjnych firmy, koszt budowy takiego luksusowego, prywatnego bunkra zaczyna się od 110 tys. dol. Jednak Terra Vivos oferuje szerokie spektrum finansowych rozwiązań dla chętnych na tego typu ekstrawagancje - współwłaścicielstwo, system ratalny, członkostwo w klubie.Właściciele Terra Vivos przestrzegają jednak, że ich bunkry, to nie hotele i w razie kataklizmu nie można stanąć z walizką w drzwiach, licząc na schronienie. Podkreślają przy tym, że budowa nowego kompleksu bunkrów może trwać od 9 do 12 miesięcy w zależności od skali, lokalizacji i dostępności materiałów, dlatego - jak przekonują - warto być zapobiegliwym.Terra Vivos to oczywiście nie jedyna firma zajmująca się projektowaniem i aranżowaniem luksusowych schronów dla zamożnych. Za południową granicą Polski, w Czechach, niewiele ponad 7 godz. podróży samochodem z Warszawy powstał gigantyczny bunkier Oppidum. Ma dawać schronienie na wypadek globalnej wojny, chemicznego czy biologicznego ataku lub katastrofy naturalnej.Według zapewnień twórców tego miejsca, to największy na świecie luksusowy schron, zaprojektowany z myślą o zapobiegliwych i przede wszystkim zamożnych klientach. Powstał na powojskowym terenie nieopodal Pragi.Jak przekonują twórcy projektu, prywatność jest dla nich priorytetem, dlatego wszelkie bardziej szczegółowe informacje na temat Oppidum, w tym te dotyczące ceny, zastrzeżone są dla poważnie zainteresowanych.Firm, oferujących tak luksusowe schrony, jest o wiele więcej. Wystarczy wymienić Survival Condo, która w dawnych silosach rakietowych w Kansas stworzyła luksusowe apartamenty, których koszt waha się od 1,5 mln dol. za 85-metrowy apartament do nawet 4,5 mln dol. za dwupoziomowy ultraluksusowy schron.Nieco mniej zamożni klienci, obawiający się o swoją przyszłość, mogą z kolei zainteresować się ofertą firmy Rising Company, która instaluje w przydomowych lokalizacjach stalowe bunkry już od 39 tys. dol. Jednak taka najtańsza wersja pozbawiona jest wszelkich wygód. Dla bardziej wymagających amerykańska firma oferuje luksusowy wariant swoich schronów, w pełni wyposażonych i kosztujących… nawet ponad 8,3 mld dol.