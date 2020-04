Koronawirus uderza w rynek nieruchomości. Widać pierwsze efekty

Respondenci z 67 proc. badanych krajów oceniają wpływ pandemii na rynek nieruchomości na poziomie umiarkowanie negatywnym, podczas gdy 29 proc. badanych określa go jako bardzo negatywny - wynika z międzynarodowych badań firmy doradczej Savills.

Finansowanie dłużne

Popyt na rynkach najmu

Czynsze

Sytuacja na globalnych rynkach finansowania dłużnego jest zróżnicowana. Dostępność i warunki finansowania dłużnego pogorszyły się w szczególności w krajach europejskich i Ameryki Północnej, a zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii. Relatywnie dobry dostęp do źródeł finansowania i korzystne warunki jego uzyskania nadal można uzyskać na rynkach wschodzących takich jak Indonezja, Czechy, Tajwan i kraje Bliskiego Wschodu.Pracownicy wielu firm na całym świecie pracują obecnie zdalnie, ale póki co nie wpłynęło to bardzo negatywnie na zainteresowanie powierzchnią biurową ze strony najemców. Umiarkowany spadek popytu odnotowano w 70 proc. krajów, a bardzo duży w zaledwie 13 proc. z nich.Popyt w sektorach nieruchomości mieszkaniowych również zmniejszył się w umiarkowanym stopniu. Najbardziej dotkliwe skutki dotyczą sektora hotelowego - aż 95 proc. dyrektorów działów badań firmy Savills wskazuje na gwałtowny spadek popytu w swych krajach wskutek ograniczeń dotyczących podróży międzynarodowych i przemieszczania się wewnątrz krajów.W podobnej sytuacji znalazł się sektor nieruchomości handlowych - popyt ze strony najemców gwałtownie zmniejszył się w 74 proc. krajów. Trendowi spadkowemu oparły się logistyka i opieka zdrowotna.Zmiany popytu nie wszędzie znalazły jeszcze pełne odzwierciedlenie w wysokości stawek czynszu, które pozostały na dotychczasowym poziomie w 51 proc. krajów i sektorów. Nie dotyczy to jednak sektorów handlowego i hotelowego - czynsze gwałtownie spadły odpowiednio w 30 proc. i 63 proc. analizowanych krajów.Najemcy powierzchni handlowych mogą liczyć na korzystne warunki najmu w 86 proc. krajów. Natomiast odsetek krajów oferujących atrakcyjne warunki wynajęcia powierzchni biurowej oraz logistycznej wynosi odpowiednio ponad 50 proc. i 23 proc.