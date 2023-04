Korporacja budowlana rusza ze spektakularną inwestycją na warszawskiej Pradze

Rozpoczyna się pierwszy etap budowy Sinfonia Varsovia Centrum. Wartość inwestycji to ok, 117,5 mln zł, a całość planowanych na dwa lata robót wykona Korporacja Budowlana Doraco.

Pierwszy etap budowy Sinfonia Varsovia Centrum obejmie zaadaptowanie trzech zabytkowych budynków dawnego Instytutu Weterynaryjnego mieszczących się od strony ul. Grochowskiej.

Dzięki temu będzie możliwe realizowanie całorocznego sezonu artystycznego i edukacyjnego przez Sinfonię Varsovię.

Kolejny etap projektu zaplanowano m.in. budowę supernowoczesnej głównej sali koncertowej.

Unikatowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy

Korporacja Budowlana Doraco podpisała umowę z Sinfonią Varsovią na realizację pierwszej części inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum. Stworzy to nowe, unikatowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy. Całość projektu, wraz z drugą częścią inwestycji, zakłada modernizację pięciu zabytkowych budynków przy ulicy Grochowskiej 272 i budowę nowej sali koncertowej na ponad 1850 miejsc. Zwycięski projekt Atelier Thomas Pucher z Grazu wyłoniono w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2010.

Pierwszy etap prac zakłada modernizację trzech zabytkowych, ponad 120-letnich budynków. Chodzi o budynek główny oraz dwa pawilony dawnego Instytutu Weterynaryjnego mieszczące się od strony ul. Grochowskiej. Inwestycja potrwa 24 miesiące, przekazanie gotowych obiektów do eksploatacji zaplanowano w pierwszej połowie 2025 roku. Wartość prac wyceniono na 117,4 mln zł brutto.

„Cieszymy się, że po latach intensywnych przygotowań i wielu niepewności możemy nareszcie przystąpić do budowy” – mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovii. „To dla nas wszystkich, tak dla muzyków, pracowników biura, jak i dla mnie osobiście długo oczekiwana wiadomość. Za dwa lata znajdziemy się jako instytucja w zupełnie nowej, ekscytującej sytuacji. Pod koniec 2025 roku będziemy mogli zainaugurować po raz pierwszy w 40-letniej historii orkiestry całoroczny sezon artystyczny”.

Angelika Cieślowska, CEO Korporacji Budowlanej Doraco, wyjaśnia, że Sinfonia Varsovia jest dla spółki bardzo ciekawym wyzwaniem.

„Mocno angażujemy się w różne projekty związane z renowacją zabytków, dlatego realizacja tej inwestycji doskonale wpisuje się w nasze kompetencje i zamiłowania” – mówi Angelika Cieślowska.

Zwraca ona uwagę, że projekt łączy elementy konserwatorskie z potrzebą zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych. Poza gruntowną modernizacją trzech budynków inwestycja zakłada też wybudowanie nowego podziemnego obiektu technicznego. Będzie to mózg całego kompleksu z nowoczesnymi systemami sterowania BMS. Cały projekt będzie realizowany w oparciu o zaawansowany proces BIM (Building Information Modeling).

„Uwielbiamy projekty wymagające dużego doświadczenia inżynierskiego. Na swoim koncie mamy kilkaset zrealizowanych inwestycji w tym projekty duże i skomplikowane, takie jak porty lotnicze, porty morskie, stadiony czy centra handlowe” – podkreśla Angelika Cieślowska.

Także kawiarnia, restauracja i księgarnia muzyczna

Docelowo w budynkach znajdą się przestrzenie edukacyjne i dwie małe sale koncertowe. Realizowane tam będą koncerty kameralne oraz projekty edukacyjne skierowane do różnorodnej publiczności. Przestrzenie te do czasu ukończenia całej inwestycji będą służyć muzykom Sinfonii Varsovii do ćwiczeń i prób. Powstaną tutaj również m.in. kawiarnia, restauracja i księgarnia muzyczna. Dotychczas budynki te pełniły przede wszystkim funkcje gospodarcze.

W ramach pierwszego etapu prace obejmą również m.in. wstępne zagospodarowanie terenu pod planowany ogród, lokalizację podjazdu Kiss and Ride od strony ul. Terespolskiej oraz postawienie fundamentów ażurowej ramy okalającej całość ogrodu, a stanowiącej ważny element koncepcji architektonicznej kompleksu.

