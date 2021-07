Koszalin: 39,5 mln zł ministerialnej dotacji na budowę Cognitarium Politechniki Koszalińskiej

39,5 mln zł dotacji celowej na budowę Cognitarium otrzymała Politechnika Koszalińska z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowy obiekt ma być m.in. regionalnym centrum wiedzy i nauki oraz nową siedzibą uczelnianej biblioteki.

"Mieliśmy w pierwszej kolejności ambicje na piękną bibliotekę Politechniki Koszalińskiej, ale ten pomysł ewoluował i teraz będzie to centrum wiedzy i informacji Cognitarium" - powiedziała w sobotę podczas briefingu prasowego rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka profesor PK.

Jak dodała, obiekt to także wsparcie "trzeciej misji" politechniki, obok kształcenia i badań, a więc projektów "nakierowanych na otoczenie" - społecznych i gospodarczych.

"Myślę, że Cognitarium będzie takim projektem, który pokaże, że warto przyjść do politechniki, przyjechać do Koszalina, przyjechać na Pomorze Środkowe. Mamy nadzieję, mamy ambicje, że będzie to obiekt okazały, ale przede wszystkim funkcjonalny i będzie to ciekawe miejsce, które będzie zawierało i galerię, i centrum szkoleniowe, i klasyczną bibliotekę, i mediatekę, i wiele różnych ciekawych miejsc" - powiedziała prof. Zawadzka.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker wskazał, że pomysł na obiekt zrodził się prawie 20 lat temu.

"To niezwykle ważny projekt, ponieważ uczelnia wyższa potrzebuje takiej infrastruktury, która będzie przyciągać tutaj studentów. Jest to projekt, który ma być skierowany nie tylko do studentów, ale także szerzej - do mieszkańców regionu, do tych wszystkich, którzy chcieliby korzystać z możliwości, jakie daje Cognitarium" - powiedział.

Projekt Cognitarium został wybrany w konkursie, zwyciężyła propozycja katowickiej pracowni OVO Grąbczewscy Architekci - Oskar Grąbczewski. Jak powiedział kanclerz uczelni dr inż. Artur Wezgraj, trwa proces projektowania.

"Za dwa tygodnie odbieramy pierwsze efekty tej pracy, pierwszy etap, czyli tak naprawdę koncepcję architektoniczną wraz z wymiarem finansowym, uwzględniającą wszystkie warunki pokonkursowe i warunki techniczne, które nałożyliśmy. Za następne dwa miesiące odbierzemy już wstępny projekt budowlany, a potem przystąpimy do projektu technicznego, wykonawczego. Zakładamy, że na przełomie roku będziemy mogli myśleć o pozwoleniu na budowę" - tłumaczył kanclerz.

Wskazał, że w pierwszym kwartale przyszłego roku powinny zakończyć się wszystkie prace projektowe i będzie można rozpocząć budowę, poprzedzoną przetargiem.

"Jesteśmy głęboko przekonani, że w ciągu dwóch i pół roku (…) jest to możliwe do wykonania" - dodał Wezgraj.

Cognitarium - jak poinformowała uczelnia - zaplanowane jest jako regionalne centrum wiedzy i nauki. Ma się stać nową siedzibą Biblioteki Głównej Politechniki Koszalińskiej, uczelnianego archiwum i innych branżowych placówek bibliotecznych. Uczelnia przygotowywała projekt we współpracy z koszalińskimi bibliotekami: publiczną, lekarską i pedagogiczną.

"Istotą Centrum Wiedzy Cognitarium ma być wizualizacja zbiorów i ich udostępnienie za pomocą cyfrowych narzędzi. Dzięki temu wszyscy chętni uzyskają dostęp do dorobków naukowców" - wskazano.

Oprócz bibliotek, ma tu też się znaleźć m.in. wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej i centrum szkoleniowo-konferencyjne. W holu wejściowym ma też zostać umieszczona dodatkowa atrakcja - Wahadło Foucaulta.

Wstępny koszt inwestycji to - jak podano - 65 mln zł.

