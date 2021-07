Koszalin: Podpisano umowę na rozbiórkę wiaduktu i budowę nowego

Umowę na rozbiórkę grożącego zawaleniem wiaduktu w al. Monte Cassino w ciągu DK 6 i budowę nowego podpisano w sobotę w Koszalinie. Inwestycję za blisko 35,9 mln zł zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest INTOP Skarbimierzyce.

Inwestycja będzie polegać na rozbiórce wiaduktu w al. Monte Cassino w ciągu DK 6 w Koszalinie oraz zaprojektowaniu i budowie nowego obiektu.

"To bardzo ważny dzień dla Koszalina i dla regionu, dla mieszkańców Koszalina, którzy na co dzień stoją w korkach, dla tych wszystkich, którzy przejeżdżają przez Koszalin w drodze nad morze ta inwestycja jest niezwykle potrzebna" - powiedział w sobotę sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. Podkreślił, że możliwość realizacji inwestycji to wynik dobrej współpracy rządu z samorządem.

"Umowa jest na remont wiaduktów, choć wiele osób mówi, że to jeden wiadukt, ale formalnie to są wiadukty. Ktoś także zwrócił uwagę, że to jest nie wiadukt, a most. Myślę, że można powiedzieć tutaj, że najważniejsze, to żeby tworzyć mosty między rządem i samorządem, między ludźmi" - stwierdził Szefernaker.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński zaznaczył, że coraz bliższe jest rozwiązanie problemu komunikacyjnego, "który nie dotyka tylko mieszkańców Koszalina, ale praktycznie wszystkich tych, którzy jadą tranzytem przez Koszalin". "Zamierzamy tę inwestycję - jeśli nie będzie problemów, których nie można było przewidzieć -zakończyć w 2022 r." - poinformował Jedliński.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum dwóch firm z liderem INTOP Skarbimierzyce. Po podpisaniu umowy wykonawca ma pół roku, by przygotować dokumentację projektową i rozebrać obecną konstrukcję. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy. Wykonawca zapewnia także trwającą 60 miesięcy gwarancję i rękojmię.

Istniejący wiadukt w al. Monte Cassino w Koszalinie w ciągu DK6 od marca ubiegłego roku jest zamknięty dla ruchu ze względu na zagrożenie zawaleniem. Wcześniej odbywał się nim tranzyt z kierunku Gdańska do Szczecina, Poznania, Kołobrzegu i z powrotem. Ze względu na jego zamknięcie, ciężarówki nie omijają centrum miasta.

W grudniu ub.r. miastu przyznano 24 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę wiaduktu. Wcześniej, we wrześniu 2020 r., koszalińscy radni w tym celu wprowadzili zmiany do budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej. 300 tys. zł zabezpieczono w ubiegłorocznym budżecie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych, co było niezbędne, by móc ogłosić przetarg na rozbiórkę i budowę wiaduktu. W kolejnych trzech latach na realizację zadania zabezpieczono odpowiednio ponad 13,3 mln zł, blisko 11 mln i ponad 5,3 mln zł.

Istniejący wiadukt ma ok. 220 m długości, a jego nośność to 40 ton. Obiekt do użytku został oddany w 1971 r. Modernizację przeszedł w latach 2008-2009. Został wybudowany w technologii tzw. belek WBS. W ocenie GTI Design w Gdańsku, wykonawcy zleconej przez miasto w ubiegłym roku ekspertyzy, nie spełniają one żadnych obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o grubość betonu i otuliny, która znajduje się na prętach zbrojeniowych. Ekspertyza wskazała, że obiekt grozi zawaleniem i była podstawą do wydania decyzji o jego rozbiórce przez nadzór budowlany.

