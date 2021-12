Kotły elektrodowe oddane do użytku. Erbud ukończył pionierski projekt

Erbud oddał do użytku pionierską w Polsce kotłownię wyposażoną w kotły elektrodowe. – Jesteśmy precyzyjni, dokładni i punktualni. Dowód: od podpisania umowy do uroczystego otwarcia minęły co do dnia dwa lata – mówi Radosław Górski z zarządu Erbudu i opowiada o tym, dlaczego to wyjątkowy projekt w historii grupy.

Jeszcze w tym sezonie grzewczym mieszkańcy Gdańska i Sopotu będą mieli możliwość skorzystania z ciepła wyprodukowanego w nowej kotłowni.

Realizacja inwestycji była bardzo wymagająca. - Waga kotła olejowo-gazowego to nawet 80 ton, transportowaliśmy go specjalnie z Niemiec, proszę sobie wyobrazić, że długość zestawu ciężarowego wynosiła nawet 35 m - wspomina Radosław Górski.

W szczytowym momencie na placu budowy pracował nawet 200 ludzi.

