Krajowy Program Kolejowy jest zaawansowany w około 90 proc., zakończono projekty o wartości 18,5 mld zł - informowali we wtorek w Senacie przedstawiciele resortu infrastruktury oraz PKP PLK.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zwrócił uwagę na dane dotyczące realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Jak powiedział, o jego wadze świadczy 75,5 mld zł, które są przeznaczona na wykonanie programu.

Z przekazanych przez niego danych na luty br. wynika, że poczynione nakłady mają łączną wartość ponad 37 mld zł - prawie 53 proc. całego KPK.

To też oznacza, że dzięki temu zostało zmodernizowanych bądź wybudowanych ponad 5 tys. kilometrów toru, ponad 1900 przejazdów kolejowych, 464 wiadukty kolejowe i drogowe, 518 mostów, 912 peronów - wyliczył.

Wtorkowe posiedzenie senackiej komisji infrastruktury poświęcone było informacji na temat realizacji przez PKP PLK projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.

"Świadczy o tym też to, że w ciągu ostatnich lat ten program został powiększony z 66 mld zł do właśnie tych 75 mld zł, co stanowi dowód na to, że my wszyscy: państwo, polski rząd Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy wielkimi zwolennikami modernizacji linii kolejowych, rozbudowy systemu kolejowego, jego usprawniania i czynienia go bardziej dostępnym dla pasażerów, ale też tych, którzy są zainteresowani przewozami towarowymi" - powiedział. Zaznaczył, że przewozy towarowe stanowią jeden z elementów "krwioobiegu gospodarczego naszego państwa".

"To też oznacza, że dzięki temu zostało zmodernizowanych bądź wybudowanych ponad 5 tys. kilometrów toru, ponad 1900 przejazdów kolejowych, 464 wiadukty kolejowe i drogowe, 518 mostów, 912 peronów" - wyliczył.

"Patrząc przez pryzmat inwestycji zakończonych i w realizacji - ale na różnych poziomach tejże realizacji - to jest blisko 68,5 mld zł, co stanowi około 90 proc. wartości całego programu. To też pokazuje skalę zaawansowania i też pewne oczekiwanie, które łączy się z jego dokończeniem" - powiedział.

"Czyniliśmy i czynimy starania, aby wszystkie budowy w ramach możliwości procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa były na tyle zaopiekowane i na tyle zadbane, aby mogły działać bez przeszkód (...). Staramy się, aby to koło zamachowe gospodarki, czyli realizacja inwestycji infrastrukturalnych była w jak najlepszej kondycji. Skrócone zostały okresy decyzyjne, jest większy kontakt - paradoksalnie - pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ministerstwem. Mamy pełen przegląd rozmaitych działań (...), to przynosi ten efekt, że inwestycje są realizowane" - zauważył wiceminister.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel doprecyzował, że z 75 mld zł na realizowanie inwestycji kolejowych, zakończono projekty o wartości 18,5 mld zł. "To znaczy, że na tylu zadaniach inwestycyjnych mamy inwestycje zakończone, odebrane (...) a w realizacji jest 46 mld zł" - powiedział.

Stopień zaawansowania pozostałych inwestycji wynosi od 20 proc. do 80 proc., a średnio 50-60 proc. "Sumując to około 90 proc. inwestycji jest zakończonych bądź na zaawansowanym etapie realizacji" - powiedział szef PKP PLK.

Na Krajowy Program Kolejowy składa się ponad 220 projektów, które zakładają modernizację około 9 tys. kilometrów torów.

