Kraków: Rozpoczyna się przebudowa al. 29 Listopada za 95 mln zł

W czwartek rozpocznie się rozbudowa jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Krakowie – al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta. Zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień 2022 r. Jej koszt to blisko 95 mln zł, w większości środki UE.

Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie poinformował, że zostały już spełnione warunki określone w międzynarodowych standardach FIDIC, w oparciu o które realizowane jest to zadanie i inwestor może przekazać plac budowy wykonawcy. Termin rozpoczęcia prac został wyznaczony na czwartek 26 listopada.

Według dyrektora początek realizacji inwestycji nie spowoduje znaczących utrudnień dla kierowców. Wykonawca będzie się skupiał na wycince roślin kolidujących z inwestycją, a także usuwaniu innych elementów infrastruktury, które muszą ustąpić miejsca dla szerszej al. 29 Listopada. Pojazdy budowy będą szczególnie widoczne na odcinku od ul. Banacha do granic miasta, gdzie prowadzone będą prace związane z budową dojazdów technologicznych do terenu budowy.

Miejsce, gdzie może dojść do chwilowych utrudnień, głównie dla pieszych, to rejon skrzyżowania ul. Lublańskiej z al. 29 Listopada, gdzie rozpocznie się przebudowa instalacji sanitarnej. Prace będą prowadzone głównie na poboczu i na chodnikach - nie spowodują więc zamknięcia jezdni.

Zdaniem dyrektora ZIM sporym wyzwaniem pierwszego etapu prac będzie przebudowa jednego z wiaduktów kolejowych, które przecinają al. 29 Listopada.

"Wkrótce podpiszemy umowę z PKP PLK dotyczącą prac przy magistrali kolejowej nr 8, które pozwolą na realizacje najpierw robót wyburzeniowych, a następnie budowy nowego wiaduktu" - zapowiedział.

Według niego ten zakres powinien rozpocząć się w 4 grudnia. Zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, w nocy z 5 na 6 grudnia aleja 29 Listopada w rejonie wiaduktu kolejowego będzie zamknięta dla ruchu. Objazd zostanie wyznaczony ul. Siewną. Natomiast w weekend od 4 do 6 grudnia, w godzinach od 20.00 do 6.00 mogą wystąpić chwilowe zawężenia jezdni potrzebne do ustawienia sprzętu poza pasem drogowym na ul. Siewnej.

Rozbudowa al. 29 Listopada od ul. Woronicza do granic miasta to druga co do wielkości inwestycja infrastrukturalna miasta w północnej części Krakowa, po prowadzonej równocześnie budowie nowej linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Inwestycja notuje blisko roczne opóźnienie z powodu poślizgu w pozyskiwaniu niezbędnych zgód.

Przebudowa dotyczy niemal trzykilometrowego odcinka al. 29 Listopada od skrzyżowania z ul. Opolską do granic miasta. Dzięki temu arteria, która jest przedłużeniem drogi krajowej nr 7 prowadzącej do Warszawy, zostanie poszerzona do dwóch pasów w każdym kierunku. Na odcinku od planowanej pętli tramwajowo-autobusowej do granic miasta zostaną wydzielone dodatkowo buspasy. Ponadto, po obu stronach ulicy powstaną ciągi piesze i ścieżki rowerowe. W ramach zadania przebudowane będą także dwa wiadukty kolejowe.

Według przedstawicieli władz miasta inwestycja ta, wspólnie z prowadzoną równolegle budową tramwaju do Górki Narodowej, zrewolucjonizuje system transportowy na północy Krakowa.

Inwestycję realizuje w systemie "zaprojektuj i zbuduj" firma Strabag. Zaproponowała ona w przetargu najniższą cenę, wynoszącą prawie 95 mln zł. Wykonawca ma miał nieco ponad dwa lata na realizację zadania.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą ok. 72 mln zł.