Krok do budowy trasy, na którą czeka port w Gdyni

GDDKiA podpisała umowę na prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Naszym projektantem będą Mosty Katowice, które za sporządzenie dokumentacji otrzymają kwotę 8 001 765 zł. To kolejny krok w kierunku realizacji tej trasy - informuje GDDKiA.

Nowa trasa ma połączyć w przyszłości istniejącą sieć dróg szybkiego ruchu z rozwijającym się portem w Gdyni. Podstawą do tego będzie sporządzenie dokumentacji projektowej w ramach prac przygotowawczych.

Przypomnijmy, że wcześniej minister infrastruktury zatwierdził program inwestycji, a GDDKiA podpisała porozumienie o finasowaniu prac przygotowawczych przez Centralny Port Komunikacyjny.

Biuro projektowe wykona dokumentację przygotowawczą do budowy nowej drogi krajowej w podziale na trzy odcinki

Chodzi o: nr 1: węzeł Gdynia Chylonia - węzeł Kwiatkowskiego II, nr 2: węzeł Kwiatkowskiego II - węzeł Ofiar Grudnia ‘70, nr 3: węzeł Ofiar Grudnia ‘70 - węzeł Terminal Promowy.

Jak informuje Dyrekcja, dla pierwszego odcinka wykonawca będzie musiał przygotować koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych studium komunikacyjne. Ponadto będzie zobowiązany do wykonania badań geologicznych pod przyszłą trasę na odcinku nr 1.

Czas realizacji umowy to 18 miesięcy na samą dokumentację. Następnie zostanie ona zweryfikowana i zatwierdzona przez GDDKiA. Ostatnim z obowiązków wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji w formule projektuj i buduj.

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6

Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Istniejąca Trasa Kwiatkowskiego ma ograniczenia nośności i nie zapewnia dobrego połączenia dla ruchu ciężkiego z portem. Droga Czerwona takich ograniczeń nie będzie miała, poprawi dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Przewidziano realizację infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli. Inwestycja składać się będzie z trzech odcinków o łącznej długości ok. 9 km.

