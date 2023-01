Kryzys gospodarczy nie zawitał do polskich magazynów

– Mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, rynek powierzchni magazynowych w 2022 r. był w dobrej kondycji – uważa Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Przemysłowej.

– Widać to na przykładzie realizowanych przez nas w tym czasie inwestycji, np. budowy ok. 100 tys. m kw. powierzchni w parku logistycznym MLP Poznań West w Dąbrówce oraz pracach związanych z rozbudową GLP Poznań Airport Logistics Centre w Wysogotowie. Nic nie wskazuje na to, żeby ten stan miał się znacząco zmienić. Popyt utrzymuje się na dość wysokim poziomie, wskaźnik pustostanów cały czas jest niski. Obserwujemy także ciekawy trend dotyczący polskich firm rodzinnych. Coraz częściej wynajmują one powierzchnie magazynowe, zamiast, jak wcześniej to robiły, budować swoje obiekty – dodaje Janusz Signetzki.

Rok 2022 stał także pod znakiem coraz częstszego wprowadzania na rynek nieruchomości ekologicznych rozwiązań, np. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, systemu BMS, wspierającego zarządzanie budynkiem, który może odpowiadać, w zależności od potrzeb, za sterowanie klimatyzacją, wentylacją oraz oświetleniem.

– Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów, co w obecnych czasach, w kontekście coraz wyższych cen energii, ma niebagatelną wartość – zwraca uwagę Janusz Signetzki. – Rośnie znaczenie „zielonych certyfikatów" takich jak BREEAM, LEED lub Planet Friendly. Podwyższają one wartość nieruchomości, które dodatkowo wzbudzają coraz większe zaufanie i zainteresowanie wśród najemców. Spodziewam się ponadto, że w najbliższych latach będziemy obserwowali zjawisko polegające na modernizacji starszych obiektów, tak, żeby mogły spełniać ekologiczne standardy - dodaje.

