Kryzys i wojna ciąży na wynikach dostawcy deskowań

Notowany na warszawskiej giełdzie producent i dostawca deskowań i rusztowań - Ulma Construccion Polska– wypracował w III kwartale 49,5 mln zł przychodów i 4,2 mln zł zysku netto.

Ulma Construcction Polska jest producentem i dostawcą systemów deskowań i rusztowań dla wszystkich sektorów budownictwa.

Przychody firmy w III kwartale, zakończonym 30 września, wyniosły 49, 5 mln zł, to o ponad 10 mln zł mniej niż firma wypracowała w tym samym okresie roku poprzedniego. Od początku roku przez okres 9 miesięcy grupa wypracowała 149,97 mln zł wobec 144,7 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku, co oznacza wzrost o 3,7 proc.

Niższy i to o ponad 62 proc. był też zysk netto, który wyniósł 4,2 mln zł w III kwartale 2022 r. wobec 11,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ciągu 9 miesięcy tego roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 5,9 mln zł i zmalał aż o 63,3 proc. w ujęciu rocznym.

- Sytuacja na polskim rynku budowlanym nie jest łatwa. Wysokie i trudne do przewidzenia wzrosty cen oraz spadająca liczba nowych projektów inwestycyjnych (szczególnie w segmencie mieszkaniowym) sprawiają, iż nastroje w branży są raczej pesymistyczne, a wskaźnik koniunktury kolejny miesiąc z rzędu obniżył się, tym razem do poziomu -21,9, co jest najniższym wynikiem od blisko 2 lat – czytamy w raporcie kwartalnym Ulma Construcction Polska.

Firma wskazuje, że III kwartał bieżącego roku wciąż był bardzo dobrym okresem dla wszystkich segmentów budownictwa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, co jest efektem głównie niskiej bazy. Firma zwraca jednak uwagę, że kwartał po kwartale, wspomniana dynamika dość szybko słabnie szczególnie w sektorach mieszkaniowym, przemysłowym oraz w bardzo ważnym segmencie dla Ulma ConstrucctionPolska, obejmującym budowę mostów, wiaduktów, tuneli i estakad.

Jak ocenia firma, ze względu na trudne otoczenie makroekonomczne, galopującą inflację, rosnące koszty energii, malejącą liczbę inwestycji i coraz bardziej nieprzewidywalną sytuację na rynku, dalsze przyrosty przychodów grupy na rynku polskim stoją pod znakiem zapytania. Na przychodach z rynków zagranicznych ciążyć będzie przede wszystkim wciąż wojna w Ukrainie.

