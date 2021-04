Krzysztof Domarecki: ceny niektórych surowców wzrosły dwu-, trzykrotnie

- Duży wzrost cen surowców uderza w producentów materiałów. Sytuacja jest widoczna od końca minionego roku - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Domarecki, założyciel i główny akcjonariusz grupy Selena, polskiego producenta chemii budowlanej. Odniósł się w niej do bieżącej sytuacji branży i jej perspektyw.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Zmiana warty

Odpowiadając na pytania dotyczące trendów w produkcji chemii budowlanej, Domarecki wskazał, że proces automatyzacji będzie dynamicznie postępował. W efekcie sukcesywnie wzrośnie również zapotrzebowanie na pracowników o nowych kwalifikacjach - umiejących sterować zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi i je nadzorować.Selena poszukuje też wykwalifikowanych chemików, bo zapotrzebowanie na fachowców w tym kierunku jest związane z działalnością badawczo-rozwojową, dotyczącą nowych produktów. Jak wskazał Domarecki, nawet 60 proc. wyrobów Seleny to produkty niszowe, bez których jednak trudno obejść się na placu budowy.z początkiem marca tego roku ustąpił ze stanowiska prezesa grupy Selena, a jego miejsce zajął Jacek Michalak.- Kiedy wchodziliśmy na giełdę w 2008 r., zapowiadałem, że przejdę z funkcji prezesa na pozycje bardziej strategiczne. Zrealizowałem to w 2011 r., przechodząc do rady nadzorczej. Musiałem jednak 2,5 roku temu wrócić do zarządu ze względu na trudną sytuację - po niespodziewanej śmierci prezesa (Marcina Macewicza - przyp. red.) - przypomniał Domarecki.I dodał, że jego zadaniem było pomóc menedżerom w tej sytuacji, a potem również w realiach pandemii.- Mamy jednak tak kompetentną kadrę, że mogę już wrócić na pozycje strategiczne. Na pewno będę wspierał menadżerów Seleny w rozwojowych kierunkach: Zielonego Ładu, nowych produktów, digitalizacji i przejęć na rynkach międzynarodowych - zapowiedział Krzysztof Domarecki.Jak wskazał, potencjalne przejęcia mogą dotyczyć krajów europejskich - zgodnie z założeniem wzmacniania pozycji grupy w Europie.Sumując: Krzysztof Domarecki podkreślił, że długoterminowo pozytywnie patrzy na perspektywy budownictwa.Jak wyjaśnił, dużą część rynków, na których jest obecna Selena, stanowią kraje rozwijające się, gdzie widać duży deficyt mieszkań. Jego zdaniem wypełnienie tej luki to kwestia 20-30 lat, przeplatanych wahaniami koniunktury.Ponadto, pozaoraz innymi programami transformacji i rozwoju budownictwa, pozytywnie oddziałującym na branżę czynnikiem będzie świadomość młodych pokoleń, które oczekują od budownictwa wysokich standardów ekologicznych i energetycznych. To dodatkowy impuls do rozwoju przemysłu materiałów i chemii budowlanej.