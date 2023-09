Krzysztof Domarecki chce podbić kolejne rynki. Opowiada jak

Funkcjonowanie w skali międzynarodowej tworzy wartość dla kraju, w którym firma ma swoje korzenie - mówi w rozmowie z WNP.PL główny akcjonariusz Seleny Krzysztof Domarecki.

Selena w ciągu ostatnich kilku tygodni sfinalizowała duże przejęcie na rynku portugalskim o wartości około 10 milionów euro.

- Przejęcie w Portugalii jest częścią realizacji naszej strategii międzynarodowej, umocnienia pozycji zwłaszcza na rynku europejskim. Piętnaście lat temu przejęliśmy w Hiszpanii firmę Quilosa, która działa obecnie jako Selena Iberia. Produkujemy tam uszczelniacze i materiały ociepleniowe dla budownictwa. Teraz udało nam się przejąć firmę w Portugalii produkującą hydroizolacje i liczymy na to, że obie firmy będą kooperować. Wytworzymy efekt synergii, a jakość naszych produktów, które wytwarza przejęta przez nas spółka, jest taka, że będzie podstawą do rozpoczęcia eksportu - komentuje główny akcjonariusz Seleny Krzysztof Domarecki.

Grupa Selena prowadzi za granicą ponad 20 biznesów samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi partnerami.

- Funkcjonowanie w skali międzynarodowej tworzy wartość dla kraju, w którym firma ma swoje korzenie, w tym przypadku dla Polski - przekonuje Domarecki.

Grupa Selena działa głównie w Unii Europejskiej, współpracuje z lokalnymi partnerami, ale centrala jest w Polsce

Warto pamiętać, że w przypadku polskiej części Seleny mowa jest o wysokopłatnych miejscach pracy, skoro w Polsce jest centrala, marketing, działy logistyki, planowania strategicznego, controllingu. Decyzje strategiczne dotyczące całej grupy także podejmowane są właśnie w naszym kraju.

Dzięki temu najwięcej marż z działalności biznesowej pozostaje właśnie tu. Natomiast produkcja zlokalizowana jest głównie w Europie, a portfolio Grupy jest długie i zróżnicowane.

Najbardziej znaną marką Grupy Selena jest Tytan, obecny na rynkach całego świata

Najbardziej znaną marką jest Tytan. To piany montażowe dla budownictwa, kleje, uszczelniacze, hydroizolacje i materiały do dociepleń. Czyli wszystko, co redukuje koszty zużywanej energii i ciepła w budynkach, a więc - to obecnie bardzo istotne - obniża emisję gazów cieplarnianych i redukuje ślad węglowy.

Głównymi akcjonariuszami Seleny są Krzysztof Domarecki, który przez Syrius Investments kontroluje pakiet 78,01 procent akcji dających prawo do głosu z 81,29 procent oraz OFE Allianz Polska (6,43 procent i 5,47 procent głosów).

Spółka notowana jest Giełdzie Papierów Wartościowych od maja 2008 roku.

