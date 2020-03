Krzysztof Niemiec: Wyciągnijmy naukę z niedawnej historii budownictwa infrastrukturalnego

Inwestycje, w szczególności w infrastrukturze drogowej i kolejowej, angażują wiele firm o różnych specjalizacjach, dających zatrudnienie znaczącej liczbie pracowników. Właśnie od sprawności realizacji inwestycji zależeć będzie tempo wychodzenia z kryzysu w gospodarce, spowodowanego koronawirusem - stwierdza Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec.

Wyzwania logistyczne

Wnioski

Sytuacja ta nie jest pewna, chociaż dotychczasowe deklaracje z Brukseli zakładały, że redukcje w niewielkim stopniu dotyczyć będą polityki spójności, czyli najważniejszych pieniędzy dla inwestycji transportowych.- W takiej rzeczywistości istotne zmniejszenie produkcji czy wręcz zaprzestanie jejw niektórych zakładach skutkować może przyszłymi, poważnymi problemami - ocenia Niemiec. - Rozwiązaniem mogą być wcześniejsze zakupy wyrobów i gromadzenie ich w pobliżu miejsc przyszłych budów.Według niego, dotyczy to szczególnie podkładów strunobetonowych, gdyż w okresie natężenia robót wystąpią problemy z ich ciągłym dowozem na budowy. Natomiast brak systematycznych dostaw spowoduje przestoje drogiego sprzętu i może spowodować opóźnienia w realizacji kontraktów.W przypadku logistyki trudności w przewozach wynikać będą również z tego, że kolejowe przewozy towarów w Polsce spadły w 2019 roku, w stosunku do poprzedniego o ok. 17 mln ton, a w dwu pierwszych miesiącach 2020 roku o kolejne 3,5 mln ton.- Ten trend z pewnością odwróci się, ale konsekwencją będą problemy z wykonywaniem przewozów, zdecydowanie większe od tych, których zdążyliśmy doświadczyć - mówi wiceprezes Track Tec.Przypomina, że mamy już stosowane rozwiązanie, tj. przedpłaty PKP PLK dla wykonawców robót na wcześniejsze zakupy wyrobów.- Poprzedni ich poziom w wysokości 90 proc. wartości wyrobów jest jednak dzisiaj niewystarczający, stąd konieczność zwiększenia go do 100 proc. - mówi Niemiec. - Kwestią ważną będzie więc tylko organizacja składowania, ale tu wykorzystać można dotychczasowe doświadczenia własne a także innych kolei.W podsumowaniu stwierdza, że istnieje konieczność zbilansowania mocy produkcyjnych i wielkości zamówień oraz logistyki i na tej bazie przeanalizowanie sytuacji i wypracowanie rozwiązań. Istotne jest wyciąganie wnioski z problemów wynikających z poważnych wahań w zamówieniach na wykonawstwo i materiały w okresie 2005-2007.- Jest więc pole do współpracy inwestora, wykonawców robót oraz producentów wyrobów dla infrastruktury kolejowej, a jej potrzeba jest konieczna, jak nigdy wcześniej - dodaje Krzysztof Niemiec. - To szansa, ale i obowiązek, który należy wykonać.