Kto zepsuł Nowe Jaworzno - najbardziej awaryjny blok energetyczny w Polsce?

Najnowocześniejszy blok węglowy w Polsce wielokrotnie był wyłączany z powodu awarii. Było to zarzewiem konfliktu między jego właścicielem – Tauronem, a spółką Rafako – która go zbudowała.

Tauron twierdził, że przyczyną częstych awarii mają być wady konstrukcyjne, do których doprowadziło Rafako, a z kolei Rafako przekonywało, że przyczyną wyłączeń była jednak niska jakość węgla spalanego w kotle.

Między spółkami trwają mediacje z potencjalnymi zwolnieniami w tle. Rafako ma w nich nowe argumenty. Próbki pobranego węgla z bloku 910 wskazują, że niska jakość paliwa mogła być przyczyną awarii kotła.

Mamy ciekawy ciąg dalszy konfliktu między Tauronem a Rafako... Przypomnijmy, że nowy blok 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno był dotychczas wielokrotnie wyłączany, co jest przyczyną konfliktu między jego właścicielem Tauronem Wytwarzanie, a Rafako, które go zbudowało. Rafako uważa, że to zła jakość węgla była przyczyną, która doprowadziła do awarii kotła, a Tauron uważa, że zaważyła na tym niekompetencja Rafako przy obsłudze bloku 910. Rafako chce od Taurona gwarancji zapłaty za obsługę techniczną bloku 910, bo obawia się o kondycję finansową spółki. Tauron na razie płacić nie chce, a między obydwiema spółkami trwają mediacje, które razie nie przyniosły one żadnego rozwiązania.

Ze względu na to, że obydwie spółki nie były w stanie dojść do porozumienia na wniosek Rafako sąd zlecił GIG (Główny Instytut Górnictwa) pobranie próbek węgla z bloku 910 we wrześniu tego roku. W końcu mamy wynik tej ekspertyzy.

GIG ma opinię o węglu dla bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno

Efekt? Dowiedzieliśmy się, że jakość węgla pobranego przez GIG znacznie odbiegała od normy, która powinna być stosowana w kotle. Rafako przyznało, że skala jego zanieczyszczenia zaskoczyła nawet ich.

GIG miał w nich znaleźć przekroczone zawartości rtęci, potasu, sodu, siarki, ale przede wszystkim chloru. Ten ostatni pierwiastek powoduje tzw. szlakowanie, czyli tworzenie się spieków na ścianie bloku, co w konsekwencji prowadzi do konieczności jego wyłączenia.

Zarówno Tauron jak i Rafako nie zaprzeczyli, ale też nie potwierdzili tych informacji. Obydwie spółki utrzymują, że nie mogą się do nich odnosić, ze względu na toczące się postępowanie sądowe.

Niemniej prezes Rafako pokusił się o wiele znaczący komentarz. - Racja była i jest po naszej stronie, bo spółka ma niezbite dowody na to, że mieliśmy podstawy do kwestionowania parametrów dostarczanego do kotła węgla - powiedział nam Radosław Domagalski-Łabędzki.

Według Taurona na razie blok 910 pracuje stabilnie, jednak trzeba dodatkowych prac, by działał na pełnej mocy

Szerszy komentarz, który otrzymaliśmy od Taurona nie odnosi się do wątpliwości, co do jakości spalanego węgla. - Analizujemy opinię, którą otrzymaliśmy w wyniku realizacji postanowienia sądu o zabezpieczeniu dowodu poprzez pobranie próbek węgla. Zarówno parametry węgla, jak i bieżące zakłócenia pracy bloku są monitorowane i analizowane przez zespół techniczny. Obecnie blok pracuje stabilnie, niemniej nadal pozostaje potrzeba przeprowadzenia prac optymalizacyjnych, strojeniowych oraz testów bloku. Pozytywne zakończenie tych prac jest kluczowe dla przyszłej eksploatacji jednostki w najkorzystniejszej konfiguracji i z maksymalną efektywnością. Do momentu zakończenia tego procesu, nie można mówić o w pełni efektywnym wykorzystywaniu strojonych instalacji. Należy jednak podkreślić, że blok w Jaworznie, mimo że jest w okresie przejściowym, tylko od września br., czyli od momentu, gdy za prowadzenie jednostki odpowiada wyłącznie Tauron Wytwarzanie, wygenerował ponad 1 352 tys. megawatogodzin energii elektrycznej – powiedziała nam Patrycja Hamera rzeczniczka Taurona Wytwarzanie.

Rafako chce gwarancji finansowych od Taurona, bo inaczej rozwiąże kontrakt

Nie tylko jakość węgla stanowi kość niezgody między spółkami. Rafako obawia się, że w związku z nienajlepszą kondycją finansową Tauronu, spółka może nie wypłacić jej należności za kontrakt dotyczący prac przy bloku 910. Rafako zwróciło się więc do Taurona o udzielenie gwarancji zapłaty.

- Jeśli Tauron nie udzieli gwarancji, o którą wystąpiliśmy to kontrakt zostanie rozwiązany – ostrzegł prezes Domagalski-Łabędzki. Tauron ma na to czas do końca stycznia.

Rafako spieszy się z gwarancjami, bo do tego by rozliczyć kontrakt (na dziś należność Taurona wobec Rafako, to około 110 mln zł) niezbędne jest przeprowadzenie testów na bloku, a na razie z powodu zimy nie można tego zrobić, gdyż wymagałoby to wyłączenia jednostki wytwórczej na co najmniej 30 dni i przeprowadzania testów przy użyciu specjalnego węgla gwarancyjnego, ze zmienną mocą jego pracy.

Ze względu na okres zimowy i zwiększone zapotrzebowanie na energię z pewnością nie zgodzą się na to Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zwłaszcza, że stanął właśnie największy blok węglowy w Polsce, w Kozienicach.

Mediacje między spółkami na razie bez rezultatów, bo w Tauronie ma trwać konflikt personalny

Na razie konflikt między spółkami utkwił w martwym punkcie. Prezes Rafako uważa, że z winy Taurona. - My jesteśmy otwarci na rozmowy, podkreślam to od dawna - ale martwi nas brak postępu w mediacjach. Poza deklaracjami czy to w mediach - czy na Twitterze nie widzimy zaangażowania Taurona w mediacje, które dawno mogłyby przynieść porozumienie, niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy tego bloku – powiedział Domagalski-Łabędzki WNP.PL.

Zapytaliśmy Tauron także o mediacje, tym bardziej, że z innych źródeł dowiedzieliśmy się, że w Tauronie Wytwarzanie (bezpośrednio odpowiedzialnym za zarządzanie blokiem 910) miał pojawić się konflikt personalny, który również może je utrudnia. Prezes Taurona Paweł Szczeszek miał w zeszłym tygodniu wyrazić chęć usunięcia z zarządu Taurona Wytwarzania prezesa Trajana Szuladzińskiego i wiceprezesa Zdzisława Filipa. Obydwaj nadzorują prace na bloku 910.

Tauron nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył możliwym zmianom personalnym w zarządzie zależnej spółki.

