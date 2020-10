Kujawsko-pomorskie: Droga Bydgoszcz - Łabiszyn zostanie zmodernizowana

Gruntowną modernizację przejdzie odcinek drogi wojewódzkiej Bydgoszcz - Mogilno pomiędzy Bydgoszczą i Łabiszynem o długości ponad 13 km. Wyłoniony został już wykonawca, a inwestycja zaplanowana do 2023 r. będzie kosztować prawie 46 mln zł.

Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie firma Transpol z Łojewa koło Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim.

"Przed nami pierwszy etap modernizacji ważnej drogi wojewódzkiej łączącej powiaty bydgoski, żniński i mogileński. To kolejna duża inwestycja w regionie. Droga przebudowana zostanie w oparciu o najlepsze standardy - znikną koleiny, przebudujemy niebezpieczne skrzyżowania, a na kluczowych odcinkach powstaną drogi rowerowe" - podkreślił wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski.

Modernizację drogi wojewódzkiej nr 254 rozpocznie przebudowa odcinka o długości 13,2 kilometra od przejazdu kolejowego w Brzozie koło Bydgoszczy do Łabiszyna koło Żnina. W ramach inwestycji wybudowane zostaną ronda - jedno w Brzozie na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Wielkopolskich, drugie w Łabiszynie na połączeniu z drogą wojewódzką nr 246 w kierunku Szubina. Wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni do parametrów 11,5 tony na oś, dzięki czemu na drodze nie będą powstawały koleiny, które są dużym zagrożeniem dla kierowców. W pasie drogowym powstaną zatoki autobusowe.

Zupełnie przebudowany zostanie fragment trasy przebiegający przez Brzozę i Kobylarnię w powiecie bydgoskim, gdzie powstanie ścieżka dla rowerzystów i pieszych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Kosztować będzie 45,7 mln zł, z czego 85 proc. stanowić będą środki unijne z regionalnego programu operacyjnego, a pozostała kwota to wkład własny województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakończenie modernizacji drogi nr 254 na odcinku Bydgoszcz - Łabiszyn przewidziane jest na 2023 r.

Trwają również przygotowania do przebudowy kolejnych fragmentów drogi wojewódzkiej nr 254. Planowane jest ogłoszenie przetargu na prace projektowo-budowlane na 9-kilometrowym odcinku z Łabiszyna do Barcina w powiecie żnińskim. Ostatnim etapem inwestycji będzie przebudowa 20-kilometrowej trasy z Barcina przez Mogilno do Wylatowa.