Kujawsko-pomorskie: Sześć ofert na opracowanie studium obwodnicy Lipna

Sześć biur projektowych złożyło oferty na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Lipna (Kujawsko-pomorskie) - poinformował Oddział Generalnej Dyrkcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

Obwodnica Lipna będzie jedną z sześciu, które zostaną zbudowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie kujawsko-pomorskim.

Najniższa z zaoferowanych w przetargu cen za wykonanie studium to 1,395 mln zł, a najwyższa - 2,497 zł. GDDKiA przewidziała na sfinansowanie zamówienia 1,680 zł.

W GDDKIA wcześniej już otwarte zostały oferty na wykonanie STEŚ-R dla pozostałych obwodnic w regionie: Nowej Wsi Wielkiej, Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Strzelna i Kruszwicy.

Po przeprowadzeniu analizy ofert w każdym z przetargów zostaną wskazane najkorzystniejsze z nich. Następnie, przy braku odwołań, w najbliższych miesiącach podpisane zostaną umowy z wykonawcami STEŚ-R. Realizacja dokumentacji potrwa 42 miesiące od dnia podpisania umowy.

Przewidywany termin ogłoszenia przetargów na projekt i budowę wszystkich sześciu obwodnic zaplanowanych w ramach Programu w woj. kujawsko-pomorskim to IV kwartał 2024 roku.

W ramach rządowego powstanie 100 obwodnic na drogach krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości dróg.