Kumoch: Zamrożone rosyjskie pieniądze powinny trafić na odbudowę Ukrainy

Zamrożone rosyjskie pieniądze powinny zostać Rosji odebrane i przekazane na odbudowę Ukrainy. Rosji ta wojna nie może ujść bezkarnie - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Ten kraj, który spowodował szkodę - w tym wypadku Rosja - powinien za tę szkodę zapłacić, a dopiero w drugiej kolejności to powinny być pieniądze od tzw. donorów. Myślę, że to jest chyba dla wszystkich z nas zrozumiałe - powiedział Jakub Kumoch.

Ukraina ponosi straty ze względu na agresję rosyjską, bez żadnych problemów wielkość tych strat potrafi mniej więcej oszacować - zaznaczył.

Na pewno nie trzeba się bać mówienia tego, że Rosja za tę wojnę powinna zapłacić. Rosji nie może ta wojna ujść bezkarnie, nawet jeżeli się z Ukrainy wycofa - podkreślił.

Ukraina ponosi straty ze względu na agresję rosyjską

Kumoch pytany był w radiu Wnet o temat odbudowy Ukrainy oraz skąd powinny pochodzić pieniądze na ten cel. Szef BPM odparł, że ze strony Polski jest to "jasno powiedziane". "Powinny być to zamrożone pieniądze rosyjskie, które powinny po prostu zostać odebrane Rosji i przekazane ona odbudowę Ukrainy" - zaznaczył.

Jak podkreślił, trwa dyskusja dotycząca sposobu dysponowania tym finansowaniem. Kumoch wskazywał, że "to jest chyba podstawowa zasada moralna: ten kraj, który spowodował szkodę - w tym wypadku Rosja - powinien za tę szkodę zapłacić, a dopiero w drugiej kolejności to powinny być pieniądze od tzw. donorów". "Myślę, że to jest chyba dla wszystkich z nas zrozumiałe. Czasem na Zachodzie bywają jakieś wątpliwości, dlatego staramy się je rozwiewać" - dodał.

Pytany, czy głos Polski jest w tej kwestii odosobniony, odparł, że "nie tyle jest odosobniony, co my mamy odwagę, prezydent (Andrzej) Duda ma odwagę powiedzieć to otwarcie". Według Kumocha, "niektórzy, jak się do nich mówi, to przytakują, natomiast sami z siebie wolą poczekać i posłuchać, co powiedzą inni". "Natomiast to nie jest, moim zdaniem, jakoś szczególnie skomplikowane, bo Ukraina ponosi straty ze względu na agresję rosyjską, bez żadnych problemów wielkość tych strat potrafi mniej więcej oszacować" - zaznaczył.

Rosja powinna zapłacić za wojnę. Nie może ujść jej to bezkarnie

"Na pewno nie trzeba się bać mówienia tego, że Rosja za tę wojnę powinna zapłacić. Rosji (...) nie może ta wojna ujść bezkarnie, nawet jeżeli się z Ukrainy wycofa" - podkreślił prezydencki minister.

Szef BPM pytany był też o międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która odbyła się we wtorek - na zaproszenie niemieckiej prezydencji G7 i Komisji Europejskiej - w Berlinie. Kumoch przypomniał, że brał udział we wcześniejszej konferencji na temat odbudowy Ukrainy w szwajcarskim Lugano. Jak relacjonował, w Lugano "bardzo dużo mówiły rządy o tym, co zrobiły dla Ukrainy", a niektóre pochwały były "dosyć osobliwe", dotyczyły "kilkunastu, kilkudziesięciu milionów dolarów pomocy". "Jedno z państw Zachodu, które było znane ze sprzeciwu (...) wobec nadania statusu kandydata Ukrainie do UE mówiło o tym, jak to od zawsze popierało Ukrainę" - powiedział prezydencki minister.

"Ale w kuluarach tej konferencji, i to było najistotniejsze, inwestorzy mówili: no tak, żeby cokolwiek zacząć odbudowywać, najpierw należy wygrać wojnę. To jest wszystko pozycjonowanie się przed momentem, kiedy wojna zostanie zakończona albo przynajmniej agresja rosyjska osłabnie" - wskazywał Kumoch. Zauważył jednocześnie, że "to nie jest ze strony organizatorów - Szwajcarów czy Niemców jakiś poziom wielkich szczegółów".

We wtorkowej konferencji w Berlinie, poświęconej odbudowie Ukrainy, udział wzięli m.in.: szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholza. W konferencji wziął udział także premier Morawiecki. Podczas konferencji Morawiecki wskazywał m.in., że wspieranie Ukrainy to "najlepsza gwarancja dla naszego bezpieczeństwa i pokoju na następne dekady". Podkreślał również, że za odbudowę Ukrainy powinien zapłacić agresor. Zdaniem szefa rządu należy skonfiskować rosyjskie aktywa i przeznaczyć na odbudowę Ukrainy.

