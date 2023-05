Kupujemy więcej mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego

Rośnie sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym - wynika z opublikowanej analizy HREIT. Dodano, że bodźcem do wzrostu popytu jest program "Bezpieczny Kredyt", który ma wystartować od lipca br., wyhamowanie podwyżek stóp procentowych, a także dobra sytuacja na rynku pracy.

Jak wskazali autorzy publikacji, w kwietniu 2023 roku deweloperzy na siedmiu największych rynkach sprzedali około 5 tys. mieszkań, czyli o połowę więcej niż rok temu. "Wyraźny wzrost liczby zawieranych transakcji powoduje, że oferta w biurach sprzedaży deweloperów topnieje" - napisali. Powołując się na dane Otodom Analytics, wskazali, że kwiecień był kolejnym z rzędu miesiącem, w którym sprzedano więcej nowych mieszkań niż wprowadzono do oferty (3 tys.).

Mniej ogłoszeń sprzedaży mieszkań z ryku wtórnego

Zaznaczono, że ożywienie sprzedaży mieszkań widać też na rynku mieszkań używanych. Powołując się na dane Unirepo napisali, że w kwietniu br. na sprzedaż oferowanych było w całej Polsce trochę ponad 143 tys. mieszkań z rynku wtórnego, czyli o 4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. "Jest to pierwszy od miesięcy tak poważny spadek oraz najsłabszy wynik od sierpnia 2022 roku" - ocenili wskazując, że liczba unikalnych ogłoszeń o chęci sprzedaży mieszkań z rynku wtórnego spadła.

Według analityków, na obserwowany wzrost sprzedaży mieszkań miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim - jak napisali - od października 2022 roku RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie. "I choć oficjalnie cykl podwyżek nie został jeszcze zakończony, to rynek odczytuje te decyzje jako nieformalny koniec zacieśniania monetarnego i coraz śmielej odlicza czas do rozpoczęcia cyklu obniżek" - zaznaczyli.

Dodali, że już zmniejszenie niepewności co do kosztu pieniądza w Polsce spowodowało, że raty kredytów nieco spadły. "To dobra wiadomość zarówno dla osób mających złotowe kredyty mieszkaniowe jak i tych, którzy o kredyt się dopiero starają" - ocenili. Napisali, że odbudowę rynku kredytowego wsparły też zalecenia KNF ułatwiające dostęp do hipotek, a także niskie bezrobocie i rosnące dalej wynagrodzenia, to wpływa na odbudowę zdolności kredytowej.

Wyliczyli, że w kwietniu 2023 roku przykładowa trzyosobowa rodzina, która dysponuje dwiema średnimi krajowymi, mogła pożyczyć na zakup mieszkania ponad 600 tys. zł, a to jest już tylko o kilkanaście procent mniej niż przed serią podwyżek stóp proc.

Program "Bezpieczny Kredyt" może pobudzić sprzedaż mieszkań

Zaznaczyli, że ważnym bodźcem dla pobudzenia sprzedaży mieszkań jest także program "Bezpieczny Kredyt", który ma wystartować od lipca. "Widać to zarówno po stronie osób rezerwujących mieszkania jak i tych, którzy już teraz ruszyli na zakupy z obawy przed wykupieniem oferty. Tych pierwszych jest obecnie ponad dwa razy więcej niż w połowie 2022 roku - tak sugerują dane Otodom Analytics. W kwietniu 2023 roku zarezerwowano bowiem ponad 2,9 tys. mieszkań" - napisali.

W połowie kwietnia Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Regulacja wprowadza tzw. bezpieczny kredyt i konto mieszkaniowe, umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start, ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne. W czwartek Senat będzie głosował ewentualne poprawki do tej ustawy.

Zgodnie z ustawą, "bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł.

Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

