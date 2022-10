Lafarge przejmuje Izolbet

Francuskie przedsiębiorstwo wytwarzające materiały budowlane Lafarge zamknęło transakcję zakupu Izolbetu, jednego z graczy na polskim rynku specjalistycznych rozwiązań budowlanych.

„W ciągu ostatnich trzech lat Izolbet odnotował wzrost przychodów, na który składał się dwucyfrowy wzrost sprzedaży i EBITDA. Przejęcie wzmocni pozycję Lafarge na rynku renowacji, suchych zapraw i izolacji zewnętrznych, a także uzupełni niedawną inwestycję Lafarge w zakład do produkcji suchych mieszanek betonowych w Krakowie” – wskazuje spółka.

Izolbet zatrudnia blisko 170 osób i ma cztery zakłady produkcyjne w Budzyniu, Gostyninie, Kleszczowie i Chmielowie. Działalność firmy jest skoncentrowana głównie wokół szybko rozwijającego się rynku napraw i renowacji.

- Jesteśmy dumni, że zyskujemy takiego partnera jak Izolbet, który tak jak my stawia na jakość i innowacyjność oferowanych rozwiązań. Chcemy, aby dzięki synergii nasze zaawansowane rozwiązania odpowiadały na potrzeby współczesnego budownictwa, zwiększając efektywność energetyczną budynków oraz pozwalając szybciej i efektywniej budować. Jest to również kolejny krok w realizacji „Strategii 2025 - przyśpieszenie zielonego wzrostu”. Specjalistyczne rozwiązania budowlane są jej kluczową osią w Europie, stąd wcześniej jako Grupa Holcim pozyskaliśmy firmy PRB Group we Francji oraz PTB-Compaktuna w Belgii - mówi Xavier Guesnu, prezes Lafarge w Polsce.







