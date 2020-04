Lafarge wprowadza beton bez emisji CO2

Lafarge w Polsce oferuje beton o zerowym i obniżonym śladzie węglowym. W obu rodzajach betonu obniżenie śladu węglowego o 48 proc. jest możliwe dzięki przygotowaniu odpowiedniej receptury, wykorzystaniu surowców oraz cementu o niskim śladzie węglowym. W przypadku betonu zeroemisyjnego dalsza redukcja do zera możliwa jest za pomocą systemu kompensat ONZ.

Pochłanianie CO2

Co ważne jest produkowany lokalnie i nie trzeba go transportować na duże odległości. To wyrób budowlany, który w 100 proc. poddawany jest recyklingowi po zakończeniu jego cyklu życia, a uzyskane po tym procesie kruszywo naturalne może być ponownie wykorzystane.Co więcej beton pochłania do 25 proc. emisji CO2 powstałej w cyklu życia budynku. Spełnienia również rygorystyczne standardy jakości i wytrzymałości wymagane w inwestycjach infrastrukturalnych oraz normy w procesie certyfikacyjnym systemów BREEAM oraz LEED.- Mamy ambitne cele w zakresie zmniejszania śladu węglowego naszych produktów. Począwszy od lat 90-tych obniżyliśmy emisję w produkcji cementu i betonu o 40 proc. Do 2025 roku chcemy zmniejszyć ślad węglowy w naszych produktach o kolejne 15 proc. W tym celu inwestujemy w niskoemisyjne i energooszczędne technologie oraz innowacje pozwalające na wykorzystanie emisji. Optymalizujemy także nasze portfolio produktów - deklaruje Xavier Guesnu.Lafarge w Polsce działa od 1995 roku. Obecnie w 50 zakładach zatrudnia blisko 1500 pracowników. Jest częścią globalnej grupy LafargeHolcim, która zatrudnia około 75 tys. pracowników w około 80 krajach i posiada ponad 2300 zakładów na świecie.