Lafarge wprowadza na rynek nowy produkt

Lafarge w Polsce kontynuuje inwestycje w innowacyjne rozwiązania dla budownictwa i uruchamia instalację do produkcji suchych mieszanek budowlanych w Zakładzie Produkcji Nowa Huta w Krakowie. Wartość inwestycji to 8 mln zł.

Instalacja do produkcji suchych mieszanek to w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna obejmująca suszenia kruszyw, silosy magazynowe na surowce, system dozowania i ważenia dodatków, wydajny mieszalnik oraz automatyczne linie pakowania i paletyzowania worków.



Pierwszym produkowanym rozwiązaniem jest suchy beton, który po dodaniu wody pozwala uzyskać mieszankę betonową o równie wysokiej jakości jak ta uzyskiwana w betoniarni. Mieszankę można łatwo i szybko przygotować na placu budowy, co pozwala usprawnić prace budowlane. Uzyskane elementy betonowe są jednocześnie bardziej trwałe, odporne na warunki atmosferyczne.

- Naszą ambicją jest wprowadzanie nowych, innowacyjnych produktów, generujących dodatkową wartość dla klienta końcowego. Seria nowych produktów betonowych spełnia te założenia. Proces opracowywania receptur i właściwości nowych produktów workowanych opierał się na ścisłej współpracy z ich użytkownikami, co pozwoliło stworzyć produkty inne, niż te, które występują na polskim rynku i jednocześnie odpowiedzieć na zdiagnozowane potrzeby rynkowe. Dodatkowo przy ich tworzeniu wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu technologii betonu - mówi Maciej Sypek, dyrektor generalny sprzedaży cementu i B2B/B2C.



Oprócz suchych mieszanek budowlanych, zakład będzie oferować również Gruntar - spoiwo drogowe do robót infrastrukturalnych. W kolejnych miesiącach będą również wprowadzone produkty do szybkiego wykonywania drobnych prac betonowych, a także napraw i renowacji betonowych elementów. Dzięki temu na terenie byłej cementowni powstaje nowa działalność produkcyjna związana z sektorem budowlanym. Poza tym funkcjonuje tam również, należąca do Lafarge wytwórnia betonu. Łącznie zakład w Nowej Hucie zatrudnia 74 osoby.



Inwestycja to kolejny krok w rozwoju naszej oferty innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla szybszego i bardziej efektywnego budownictwa. To również kolejna po Cementowni Kujawy i Małogoszcz inwestycja Lafarge w rozwój zakładów w Polsce. W ciągu ostatnich 26 lat zainwestowaliśmy ponad 3 mld złotych w modernizację, innowacje i rozwój naszych zakładów w Polsce - podkreśla Xavier Guesnu, prezes Lafarge w Polsce.

