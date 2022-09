Lafarge wycofuje z produkcji pierwszy cement portlandzki

W 2021 Lafarge w Polsce zadeklarował stopniowe odejście od produkcji podstawowych cementów portlandzkich do roku 2025. Od 1 września realizuje pierwszy krok w tym kierunku, zaprzestając produkcji dwóch rodzajów cementu.

Lafarge w Polsce realizuje strategię zrównoważonego rozwoju do 2030 roku, której celem jest dekarbonizacja produkcji poprzez redukcję emisji CO2, dbałość o środowisko oraz dostarczanie innowacyjnych i zrównoważonych materiałów budowlanych.

Jednym z elementów osiągnięcia tych celów jest całkowite odejście od produkcji podstawowych cementów portlandzkich do 2025 roku, zgodnie z deklaracją złożoną przez Lafarge w Polsce w 2021 roku. Proces ten będzie odbywał się stopniowo a jego pierwszy etap nastąpi 1 września 2022 roku wycofaniem z produkcji cementu CEM I 42,5 Special w worku.

Wycofanie tych cementów tworzy już dziś przestrzeń dla zupełnie nowych produktów o niskim śladzie węglowym takich jak cement z rodziny ECOPlanet. Według zapewnień producenta pozwalają one na redukcję śladu węglowego między 40 a 70 proc. m.in. dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu.

- Blisko rok temu zapowiedzieliśmy wycofanie CEM I, dzięki czemu nasi klienci i dystrybutorzy mieli czas na przygotowanie się do zmiany. Jednocześnie nasze zielone produkty, w tym grupa cementów ECOPlanet została bardzo dobrze przyjęta przez rynek. Obecnie ich udział w sprzedaży przekracza nasze oczekiwania, co pokazuje, że rynek jest gotowy na zrównoważone materiały budowlane - mówi Maciej Sypek, wiceprezes Lafarge w Polsce.

W 2021 roku Lafarge obniżył swoje całkowite emisje z produkcji o 100 000 ton, co stanowi redukcję o 5 procent w porównaniu do roku 2020. Uzyskany wynik to rezultat podejmowanych działań modernizacyjnych, wprowadzenia zdekarbonizowanych surowców do produkcji cementu i rozpoczęcia produkcji zielonych cementów z rodziny ECOPlanet, szczególnie CEM IV Dynamic w Cementowni Kujawy oraz ECOPlanet CEM V w Małogoszczu.

