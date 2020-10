Lafarge wyda ponad 100 mln euro na modernizację Cementowni Małogoszcz

Ponad 100 mln euro ma kosztować modernizacja Cementowani Małogoszcz (Świętokrzyskie). Inwestycja ma umożliwić wzrost efektywności technicznej zakładu i redukcję emisji CO2 o ok. 20 proc. rocznie - poinformowali przedstawiciele spółki LafargeHolcim, właściciela zakładu.

Część inwestycji realizowana będzie przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 2023 roku.

Jak wyjaśniają przedstawiciele LafargeHolcim, obniżenie emisyjności będzie możliwe dzięki budowie jednego nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru o wydajności ok. 4 tys. ton na dobę. Powstanie również nowa, efektywniejsza instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie biomasy pochodzącej z przemysłu meblarskiego czy papierniczego. Dzięki temu poprawi się również efektywność energetyczna zakładu. Zużycie energii zmniejszy się o około 30 proc.

"Naszą ambicją jest osiągnięcie poziomu 395 kg CO2 netto/tonę cementu w 2023 roku, a do 2030 roku ma to być już 300 kg. To sprawi, że Polska będzie miała jeden z najbardziej ekologicznych cementów na świecie. Ta inwestycja wspiera również realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez inwestycje w zielone technologie i rozwoju gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju" - podkreślił prezes Lafarge w Polsce Xavier Guesnu.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. LafargeHolcim otrzymał od zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego decyzję o wsparciu inwestycji, której koszty kwalifikowane wynoszą 98 mln euro.

"Inwestycja Lafarge cieszy z wielu powodów. Przede wszystkim, jest to największa jednostkowa decyzja o wsparciu wydana w historii Krakowskiego Parku Technologicznego, to także jeden z największych projektów wspartych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w kraju" - powiedział prezes Krakowskiego Parku Technologicznego Wojciech Przybylski.

W tym roku Krakowski Park Technologiczny wydał 16 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady inwestycyjne w wysokości 650 milionów złotych oraz utworzenie 448 miejsc pracy. Wśród firm przeważają firmy polskie (14) oraz mali i średni przedsiębiorcy (13).