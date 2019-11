Lafarge wydało krocie na inwestycje w Cementowni Kujawy. To jeszcze nie koniec

W ciągu ostatnich kilku lat Lafarge zainwestowało ponad 100 mln euro w modernizację i rozwój Cementowni Kujawy. Obiekt, którego zapleczem surowcowym jest największa w Polsce kopalnia kamienia wapiennego, ma być docelowo jedną z najnowocześniejszych tego typu fabryk na świecie.

Kopalnia bije rekordy

Cyfrowa cementownia

Własny prąd

Lafarge w Polsce

Rocznie zakład spala ok. 190 tys. ton RDF, z czego ok. 70 proc. pochodzi z własnej produkcji, a pozostała część od dostawców zewnętrznych. Węgla kamiennego Kujawy spalają ok. 30 tys. ton rocznie, a w przeszłości bywało to nawet 400 tys. ton.Odpady do produkcji RDF zakład pozyskuje z Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Odpowiednio przygotowane i wysuszone paliwo nie ustępuje wartością opałową węglowi, a jednocześnie jako mniej emisyjne zmniejsza zapotrzebowanie na zakup uprawnień do emisji CO2.Cementownia Kujawy przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnych inwestycji, których koszt wyniesie ok. 10 mln euro. Mają one dotyczyć m.in. dalszego wykorzystania ciepła odpadowego z pieca do wypału klinkieru, a także wprowadzenia na rynek nowego produktu.Ma to być cement z większą ilością domieszek, którego właściwości będą pozwalały na bardzo szybkie wiązanie betonu, czego oczekują m.in. producenci prefabrykatów.Średni udział klinkieru przy produkcji cementu w Kujawach ok. 74 proc. Resztę stanowią domieszki, czyli przede wszystkim popioły lotne pochodzące z energetyki cieplnej. To kolejny aspekt związany z gospodarką o obiegu zamkniętym, w który wpisuje się przemysł cementowy.Cementownia nie mogłaby istnieć bez swojego zaplecza surowcowego. Jego początki sięgają 1860 r., gdy w Bielawach rozpoczęto wydobycie kamienia wapiennego na potrzeby budownictwa, rolnictwa, a następnie przemysłu chemicznego. Zatem w 2020 r. Lafarge będzie świętować 160 lat wydobycia kamienia wapiennego oraz 25-lecie Lafarge w Polsce.Kopalnia produkuje nie tylko na potrzeby cementowni, ale też zakładów wapienniczych (spółka Trzuskawica z grupy CRH) i chemicznych (Ciech), a także mączkę wapienną dla rolnictwa i kruszywa dla budownictwa.Hubert Włodarski, dyrektor Zakładu Górniczego Kujawy, podkreśla, że 2018 r. zanotowano rekordowe wydobycie na poziomie blisko 8 mln ton.Z tego 2,1 mln ton było przeznaczone dla cementowni, 1,9 mln ton dla zakładów sodowych Ciech, a zakłady produkcji wapna Trzuskawica przyjęły kolejne 0,3 mln ton. Ponadto 0,3 mln ton przeznaczono na mączkę wapienną, a pozostałe 3,2 mln ton stanowią kruszywa.W tym roku wydobycie w kopalni może być mniejsze, m.in. z uwagi na zerwanie przez GDDKiA kontraktów na budowę trzech odcinków znajdującej się w pobliżu drogi ekspresowej S5, co zastopowało prace do momentu wyboru nowych wykonawców.Potencjalne złoża Zakładu Górniczego Kujawy są szacowane 1,13 mld ton kamienia wapiennego, z czego obecna koncesja pozwala na wydobycie ok. 210 mln ton, czyli zabezpiecza wydobycie na najbliższe 30 lat.Proces pozyskiwania koncesji jest bardzo czasochłonny - może trwać nawet 10-15 lat, stąd trwają już zabiegi o rozszerzenie dotychczasowej odkrywki.Wśród wyzwań stojących przed kopalnią jest też m.in. coraz szersze zastosowanie w logistyce rozwiązań w duchu przemysłu 4.0. Podnoszą one efektywność pracy, co jest istotne przy niedoborze na rynku wykwalifikowanych kierowców, którzy mogliby jeździć potężnymi ciężarówkami z urobkiem.Przed rokiem w Cementowni Kujawy uruchomiono automatyczne laboratorium zmianowe z wykorzystaniem robota służącego do analizy parametrów jakościowych wytwarzanych produktów. To pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej branży cementowej.Koszt realizacji całego projektu z dostawą rozwiązań inżynierskich i budową nowego budynku wyniósł 2,5 mln euro. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu laboratorium możliwe jest częstsze kontrolowanie próbek.Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na lepszą kontrolę przy dużej liczbie rodzajów cementu produkowanych naprzemiennie w ciągu 24 godzin. Najdłuższa z tras transportu pneumatycznego z punktu poboru próbki do laboratorium wynosi pół kilometra.Przy częstotliwości badań co godzinę operator centralnej sterowni pieca cementowego może szybciej i sprawniej podejmować działanie w reakcji na nieprawidłowości w próbce. Dzięki temu firma unika ryzyka produkcji materiałów z niewłaściwymi parametramiNatomiast w 2019 r. rozpoczęto w zakładzie prace nad wdrożeniem sztucznej inteligencji do utrzymaniu ruchu linii technologicznych. Miałaby ona przewidywać awarie głównych urządzeń parku maszynowego cementowni. Przygotowano już studium wykonalności, które ma posłużyć do wdrożenia odpowiednich rozwiązań.Ponadto w ostatnim czasie wdrożono „inspekcje wirtualne”. Zakład zakupił w tym celu zestaw okularów wirtualnej rzeczywistości do szkolenia pracowników (inspektorów mechanicznych), którzy w ten sposób mogą uczyć się prowadzenia inspekcji pieca cementowego.Coraz większym wyzwaniem dla górniczo-cementowego kombinatu w Bielawie, podobnie jak dla całego Lafarge oraz wszystkich sektorów przemysłu w Polsce, będą rosnące ceny energii elektrycznej.Stąd władze spółki nie wykluczają budowę własnych źródeł energii, które mogłyby pokryć część zapotrzebowania na prąd. Prezes Xavier Guesnu wskazywał w lipcu tego roku , że w tym celu może zostać wykorzystane ciepło odpadowe, co jest najkorzystniejsze w przypadku cementowni.Natomiast w październiku Dawid Robak , dyrektor finansowy i zakupów w Lafarge, potwierdzał, że rozważane są inwestycje w generację energii o niewielkiej mocy. Przyznał, że najbliżej studium wykonalności są projekty korzystające z ciepła odpadowego o mocy kilku MW.Działa od 1995 r. i obecnie zatrudnia łącznie ok. 1,5 tys. pracowników. Wśród jego głównych aktywów, obok cementowni Kujawy i Małogoszcz, znajduje się dziewięć kopalni kruszyw, pięć żwirowni, dwie przeładownie kruszyw ponad 40 wytwórni betonu towarowego.Spółka należy do powstałego w 2015 r. po fuzji francuskiego Lafarge i szwajcarskiego Holcim koncernu LafargeHolcim. To jeden z największych na świecie producentów materiałów budowlanych, zatrudniający ok. 75 tys. pracowników w ok. 80 krajach.W 2018 r. LafargeHolcim wyprodukował ok. 222 mln ton cementu, 274 mln ton kruszyw oraz 51 mln m sześc. betonu towarowego. Koncern zanotował w tym czasie przychody na poziomie ok. 27,5 mld franków szwajcarskich oraz zysk netto w wysokości ok. 1,5 mld franków szwajcarskich.