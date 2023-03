Lasy Państwowe podcinają gałąź, na której siedzą. Straty poniesie wiele firm

- Jest kilka płaszczyzn sporu i powodów rezygnacji przez dyrekcje Lasów Państwowych z ważnego dla odbiorców drewna certyfikatu FSC, w tym płaszczyzna emocjonalna - stwierdza Adam Ambrozik, senior public affairs manager na region Europy Środkowo-Wschodniej Velux Polska.

Aby przedsiębiorstwo było wiarygodne na rynku - że realizuje strategię zrównoważonego rozwoju - musi poddać się niezależnym audytom i badaniom. Certyfikat FSC poświadcza, że drewno z Lasów Państwowych było pozyskiwane legalnie i w sposób zrównoważony.

Kolejne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych zamierzają zrezygnować z certyfikatu FSC, uznawanego powszechnie przez kontrahentów zachodnich. Niesie to ogromne ryzyko biznesowe, w tym spadku sprzedaży eksportowej - nie tylko dla firmy Velux, ale i dla takich branż, jak meblarska i papiernicza.

Nadal nie jest za późno, aby wycofać się z tych szkodliwych decyzji. Organizacje branżowe apelują m.in. do ministra klimatu i środowiska oraz dyrekcji LP, aby podjąć dialog z jednostką certyfikującą i powrócić do pełnego certyfikowania drewna.

Velux realizuje drugą Strategię zrównoważonego rozwoju. Dlaczego?

- Firma Velux zawsze starała się być liderem różnego typu zmian i inicjatorem trendów rynkowych. Dlatego już 14 lat temu została przyjęta pierwsza Strategia zrównoważonego rozwoju m.in. z założeniem, że do roku 2019 zmniejszymy emisję CO2 o 50 proc. - w porównaniu do roku 2007. Cel ten został zrealizowany przed czasem, co było inspiracją przyjęcia – we wrześniu 2020 r. – drugiej tego typu strategii.

Ma ona trzy główne założenia. Po pierwsze: że do końca 2030 r. Velux stanie się firmą zeroemisyjną, tzn. będziemy zużywać energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Po drugie: zakładamy zmniejszenie śladu węglowego naszych produktów o 50 proc. w całym łańcuchu wartości.

Po trzecie: że zredukujemy naszą historyczną emisję, od początku działania firmy. Ten ostatni cel chcemy zrealizować - wspólnie z naszym partnerem, organizacją WWF - do 2040 roku, poprzez projekty ochrony oraz sadzenia lasów, które pochłoną z atmosfery ilości CO2 odpowiadające całemu historycznemu śladowi węglowemu, czyli 5,6 mln ton.

Rynek wymaga, by wykazać się strategią zmniejszenia dekarbonizacji

Takich działań oczekują od was główni kontrahenci?

- Podejmowaliśmy je samodzielnie, kiedy nie było takiej presji otoczenia. Natomiast istotnie, obecnie pewnego rodzaju rosnącym wymogiem rynkowym staje się potrzeba wykazania przez dostawcę, że realizuje strategie sprzyjające zmniejszeniu dekarbonizacji. Co więcej: oczekują tego także konsumenci i nasi pracownicy.

Bez względu jednak na motywację, duże przedsiębiorstwa obligują do tego przepisy unijne - taksonomia, rozporządzenie o obowiązku ujawniania informacji o zrównoważonych inwestycjach oraz dyrektywa Komisji Europejskiej w sprawie raportów CSRD (Corporate sustainability reporting directive), która zobowiązuje przedsiębiorstwa do ujawniania danych na temat czynników negatywnie wpływających na zrównoważony rozwój.

Kontrahenci żądają zapewne, by wasze dane były wiarygodne. Jakie macie wtedy argumenty?

- Aby być wiarygodnym na rynku, trzeba się poddać niezależnym audytom i badaniom. One poświadczają, że na serio traktujemy cele redukcji śladu węglowego. Tego samego oczekujemy zresztą od naszych dostawców. Zarówno tego, że będą liczyć emisje, jak i tego, że będą otwarci na weryfikację danych.

Dotyczy to m.in. naszego głównego surowca, drewna, bowiem wszystkie nasze okna wytwarzamy z niego. Chcemy więc, żeby 100 proc. drewna było pozyskiwane ze źródeł zrównoważonych.

Certyfikaty są bardziej lub mniej rozpoznawalne przez rynek

Kto to określa?

- Stosowne certyfikaty. Na rynku europejskim stosuje się dwa: FSC (Forest Stewardship Council) i PFSC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Ten pierwszy powstał dużo wcześniej, na początku lat 90. Jest też bardziej rozpoznawalny na rynku unijnym i dużo bardziej wiarygodny wśród naszych klientów.

Według danych Forest Stewardship Council w połowie 2021 r. certyfikat FSC uzyskało w Polsce ok. 3000 przedsiębiorstw. Dla porównania, gdy wchodziliśmy do Unii w 2004 r., było ich ok. 300.

Firma Velux w wyborze surowca opiera się na FSC?

- Tak. Dlatego także, że Polska jest też liderem pod względem zrównoważonej gospodarki leśnej. Około 70 proc. powierzchni Lasów Państwowych, głównego dostawcy surowca, jest objęte certyfikowaniem FSC.

Poświadcza on, że drewno pozyskiwane jest legalnie, w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki i dbałością o środowisko, w tym bez degradacji lasów. Co więcej: wiemy, że posiadacze certyfikatów poddają się corocznym audytom przeprowadzanym przez jednostki certyfikujące.

Zatem wszystko gra?

- Niestety nie. Docierają do nas niepokojące informacje, że kolejne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych zamierzają zakończyć certyfikację drewna certyfikatem FSC.

Stawia to w trudnej sytuacji nie tylko nasze przedsiębiorstwo, ale i całe branże, jak meblarską i papierniczą.

Ogromne ryzyko biznesowe, w tym ryzyko spadku sprzedaży

Czy wykazanie się przez firmę Velux, że używa surowca z certyfikatem FSC, ma bezpośredni wpływ na sprzedaż, w tym eksportową? I odwrotnie, jego brak może spowodować kłopoty, bo zmaleje grono odbiorców?

- Nie mam żadnych wątpliwości, że w warunkach wysokiej i rosnącej świadomość naszych klientów w sprawie zrównoważonego rozwoju, takie poświadczenie jest wręcz fundamentalnym argumentem za wyborem naszej oferty. Szerzej: FSC zapewnia przewagę konkurencyjną i nam, i innym polskim przedsiębiorstwom opierającym się na drewnie z „pieczątką” FSC.

Porzucenie zatem tego certyfikatu przez Lasy Państwowe niesie dla nas ogromne ryzyko biznesowe, w tym ryzyko spadku sprzedaży.

Dlaczego powstała taka sytuacja, że dyrekcje Lasów Państwowych rezygnują z FSC? Przecież mogą podciąć też gałąź, na której siedzą, stracą na gorszej cenie drewna z Polski.

- Spór utrzymuje się na kilku płaszczyznach; dwie z nich są merytoryczne.

Po pierwsze: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi nie uzyskała akceptacji przedłużenia certyfikatu FSC po audycie przeprowadzonym w 2019 r. przez jedną z organizacji certyfikujących (SGS).

Audyt wykazał, że w lasach administrowanych przez tę dyrekcję stosowano pestycydy, a w trakcie wycinki nie pozostawiono wymaganych 5 proc. powierzchni do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. Podobna historia powtórzyła się w RDLP w Gdańsku.

Po drugie: w ubiegłym roku jednostka akredytująca FSC (FSC International) przedstawiła Lasom Państwowym nowe zasady certyfikowania, a te ich nie przyjęły.

Co się zmieniło?

- Największe kontrowersje wzbudziła chęć ujednolicenia standardów prawnych tych umów. Chodzi o to, by wszystkie umowy certyfikacyjne w całej Unii Europejskiej były oparte na standardach prawa niemieckiego. Właśnie to mogło wzbudzić uzasadnione wątpliwości po stronie polskiej administracji.

W efekcie spowodowało to ogromny kryzys zaufania i doprowadziło do zerwania rozmów, a w najlepszym przypadku – do ich utrudnienia.

Mówił pan o wielu płaszczyznach sporu. Czy kolejną oddaje tytuł artykułu w branżowym piśmie Monitor Leśny „Lasy zrzucają kajdany”?

- Tak, jest nią płaszczyzna emocjonalna. Dlatego pojawiły się tego typu argumenty, o których pan wspomniał oraz te, że podważana jest suwerenność Polski w gospodarowaniu lasami.

To nie są argumenty merytoryczne i odbieram je właśnie w kategorii kryzysu zaufania i przejścia na emocjonalny poziom dyskusji, często oderwany od faktów.

A nie podważa suwerenności?

- FSC narzuca pewien standard gospodarki zasobami leśnymi – standard, który gwarantuje zrównane gospodarowanie drewnem w całym łańcuchu wykorzystania tego surowca. W tym sensie nakłada pewne ograniczenia.

Z drugiej strony: stosowanie certyfikatu FSC to swego rodzaju przywilej, a fakt, że około 70 proc. powierzchni lasów w Polsce posiada ten certyfikat, to ogromna przewaga konkurencyjna gospodarki naszego kraju.

Lepszą opcją są rozmowy merytoryczne niż obrażanie się

Mleko się rozlało?

- Padło dużo negatywnych słów i podjęto pierwsze kroki do wycofania się z certyfikatu FSC. Nadal nie jest jednak za późno, aby odstąpić od tych szkodliwych decyzji.

Problem jest możliwy do rozwiązania przy dobrej woli obu stron. Dlatego organizacje branżowe i organizacje pracodawców apelują m.in. do ministra klimatu i środowiska oraz Dyrekcji LP, aby podjąć dialog z jednostką certyfikującą i powrócić do pełnego certyfikowania drewna. Aby udało się znaleźć kompromis i można było przedłużyć współpracę.

A jeżeli nie?

- Inny scenariusz będzie dla nas w dłuższym horyzoncie trudny do wyobrażenia.

Najbliższą przyszłość mamy zabezpieczoną. Planowanie długoterminowe jest natomiast mocno ograniczone. Nadal jako bazowy scenariusz zakładamy możliwość wykorzystywania polskiego drewna z certyfikatem FSC. Wierzymy w dobrą wolę stron i możliwość uzgodnienia kompromisu.

Lasy Państwowe mówią, że mają alternatywę – przyjmą certyfikat PFSC.

- Na razie trzymamy się podstawowego wariantu, że będziemy pozyskiwać drewno z Lasów Państwowych z certyfikatem FSC i z sukcesem je promować na rynkach zachodnich.

