Łatwiejszy dostęp do pociągów na północy kraju

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację prac budowlanych w województwie kujawsko-pomorskim.

Inwestycje za około 26 mln zł netto zostaną sfinansowane ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Nowy przystanek Grudziądz Rządz (linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni - Malbork) ułatwi podróże w kierunku Torunia. Jednokrawędziowy peron powstanie w pobliżu skrzyżowania z ul. Południową i drogą krajową nr 55. Zakończenie prac planuje się w połowie 2024 r.

Przystanek Grudziądz Centrum (linia kolejowa nr 208 Działdowo - Chojnice) zwiększy dostęp do kolei na trasie do Bydgoszczy. Peron zostanie zbudowany w rejonie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmińskiej. Zakończenie prac planowane jest do końca 2023 r.

Nowy przystanek Tuchola Rudzki Most (linia kolejowa nr 208) zwiększy możliwości podróży pociągiem w kierunku Chojnic i Bydgoszczy. Peron powstanie za sumę 2,2 mln zł. Planowane oddanie przystanku do użytku do końca 2023 r.

Na stacji Nakło nad Notecią (linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła Główna) przejście podziemne zostanie wydłużone i przebudowane. Dzięki realizacji zadania budynek dworca oraz perony połączone zostaną z ul. Nową i parkingiem Park & Ride. Przebudowa zapewni integrację różnych środków transportu oraz ułatwi dostęp do kolei podróżnym dojeżdżającym na stację samochodami, komunikacją publiczną oraz rowerami.

Inwestycje będą realizowane w ramach przyjętego uchwałą w maju 2021 r. „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl