Libet po trudnym pierwszym kwartale

Libet zanotował 9,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2023 roku wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 7,66 mln zł wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast strata EBITDA sięgnęła 3,19 mln zł wobec 9,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,43 mln zł w pierwszym kwartale 2023 roku wobec 47,88 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku Grupa osiągnęła niższe przychody ze sprzedaży o 22,45 mln zł (spadek o 46,9 proc.), osiągając jednocześnie zysk netto niższy o 11,8 mln w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Słabsze wyniki są spowodowane zmniejszeniem sieci zakładów produkcyjnych oraz przejściowymi problemami z pozyskaniem materiałów do produkcji. Wpływ na gorsze wyniki Grupy miały przedłużająca się zima oraz spadek produkcji budowlano-montażowej o 3,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku wg GUS" - zaznaczyła spółka w raporcie.

Wskazała również, że jednocześnie należy mieć na uwadze, że branża kostki brukowej nadal mierzy się ze wzrostem cen na rynku surowców oraz brakiem możliwości bezpośredniego przeniesienia tych kosztów na klienta.

"Nadal obserwujemy wysokie ceny energii, paliw oraz wzrost kosztów finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stawkami stóp procentowych. Grupa niweluje podwyżki cen podstawowych kategorii zakupowych poprzez bieżące podwyżki cen wyrobów" - wskazano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 8,71 mln zł wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet to jeden z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Spółka Libet to m.in. producent kostki brukowej w Polsce.

