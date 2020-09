Liczba oddanych mieszkań wzrosła, ale mniej jest nowych pozwoleń

W pierwszym półroczu 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytkowania. Wzrosła również powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zmalała jednak liczba wydanych pozwoleń na budowę.

Wodociągi są prawie wszędzie

Budynków więcej, ale powierzchnia prawie taka sama

Mniej rozpoczętych budów

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województwa podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 62,2 proc., 53,0 proc. i 51,9 proc.Z kolei w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 76,3 proc.; 75,3 proc. i 75,0 proc.Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w pierwszej połowie 2020 roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację). Wodociąg z sieci posiadało 92,1 proc. mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 80,7 proc.W gaz z sieci wyposażonych było 41,5 proc. mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 39,1 proc.. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 39,1 proc. mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 39,3 proc. wyposażonych było w kotły i piece na paliwo gazowe, 17,5 proc. w piece i kotły na paliwo stałe, a 4,1 proc. w pozostałe rodzaje ogrzewania).W pierwszej połowie 2020 roku oddano do użytkowania 41 202 nowe budynki mieszkalne , tj. o 3,1 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wyniosła 42 185,9 tys. m3 – 0,5 proc. więcej r/r.Budynki jednorodzinne stanowiły 96,8 proc. wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji.Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,2 proc.) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 54,8 proc. wszystkich, ulokowanych w nowych budynkach, mieszkań.W budownictwie mieszkaniowym, podobnie jak w latach poprzednich, dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,6 proc. nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków dwukondygnacyjnych (66,9 proc.) i jednokondygnacyjnych (27,9 proc.), w których znalazło się odpowiednio 32,6 proc. i 12,3 proc.ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,2 proc. nowych budynków) usytuowanych zostało 55,1 proc. mieszkań.Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w I połowie 2020 roku skrócił się w stosunku do roku po-przedniego o 1 miesiąc i wyniósł 38,4 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie prawie 2 krotnie krótszym niż jednorodzinne.GUS informuje, że w pierwszym półroczu 2020 roku rozpoczęto budowę 99 965 mieszkań, tj. o 15 427 mieszkań (13,4 proc.) mniej niż rok wcześniej.Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 44,4 proc. ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 53,6 proc. Pozostałe mieszkania, zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.W pierwszym półroczu 2020 wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 122 303 mieszkań, tj. o 7 267 mieszkań (5,6 proc.) mniej niż przed rokiem, z czego 97,8 proc. realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych.Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.Średnia prognozowana powierzchnia mieszkania ukształtowała się na poziomie 93,9 m2, co oznacza, że spadła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,0 m2.W nowych budynkach wielorodzinnych wyniosła 53,2 m2, a w budynkach jednorodzinnych - 132,7 m2.