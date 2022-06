Liczba transakcji na rynku mieszkaniowym może spaść o jedną czwartą

Liczba zawieranych transakcji na rynku mieszkaniowym może w tym roku spaść o ok. 15-25 proc. Pod koniec roku ceny mieszkań w największych miastach w Polsce będą od 7 proc. do 12 proc. wyższe niż pod koniec 2021 roku - ocenia HRE Think Tank.

W ostatnich tygodniach skala transakcji zawieranych na rynku mieszkaniowym spadła i dotyczy to zarówno mieszkań nowych, jak i używanych.

Prezes HRE Think Tank Michał Cebula wskazuje, że deweloperzy w większości nie mają powodu, aby pozbywać się mieszkań w sytuacji mniejszego popytu.

Liczba budowanych przez deweloperów mieszkań jest obecnie niemal najwyższa w historii - na koniec kwietnia 2022 roku było to 267 tys. lokali.

W ostatnich tygodniach skala transakcji zawieranych na rynku mieszkaniowym spadła i dotyczy to zarówno mieszkań nowych, jak i używanych. Dynamicznie zmieniające się otoczenie sprawia, że swoje wątpliwości na temat zakupu jak i sprzedaży mieszkań mają obie strony rynku. Podobnie było w 2020 roku przy okazji epidemii.

„W tego typu nienormalnych czasach potrzeby kupujących zaczynają się akumulować: ci, którzy w standardowych warunkach kupowaliby dziś mieszkania, nie chcą lub nie mogą tego zrobić, a ich potrzeby mieszkaniowe pozostają niezaspokojone. W efekcie rośnie nam popyt potencjalny, który wcześniej czy później zacznie się realizować" – podaje w komunikacie prasowym HRE Investments.

Jak wskazuje, po drugiej stronie jest ograniczona oferta mieszkań używanych. Do tego dochodzi fakt, że wynajem mieszkań stał się w bieżącym roku zyskowniejszym niż dotychczas interesem, a posiadacze złotowych kredytów mieszkaniowych mogą kosztem banków oddalić od siebie problemy ze spłatą rat dzięki Funduszowi Wsparcia Kredytobiorców czy obiecanych przez rząd darmowych wakacji kredytowych.

„Jeśli te ostatnie wejdą w życie w brzmieniu przyjętym przez Sejm, to pomimo podwyżek stóp procentowych przeciętna rata kredytu mieszkaniowego płacona w trakcie wakacji kredytowych będzie niższa niż średnia z ostatnich 5 czy 10 lat. Problemy przeważającej większości kredytobiorców powinny więc zostać zniwelowane przynajmniej do końca 2023 roku" – prognozuje HRE.

Deficytowa sprzedaż

Prezes HRE Think Tank Michał Cebula wskazuje, że deweloperzy w większości także nie mają powodu, aby pozbywać się mieszkań w sytuacji mniejszego popytu.

- Ci, których na to stać, wycofują mieszkania ze sprzedaży lub oszczędnie zasilają ofertę swoich biur sprzedaży. Szczególnie jest to możliwe w przypadku firm nie korzystających z kredytów, w ramach których banki wymagają zaawansowania sprzedaży zgodnie z wcześniej założonym harmonogramem. Dlaczego deweloperzy mogą wstrzymywać sprzedaż mieszkań? Przy wysokich i szybko rosnących kosztach budowy, sprzedaż mieszkań zbyt szybko, a tym bardziej z dyskontem, może okazać się finalnie deficytowa – diagnozuje cytowany w komunikacie Michał Cebula. - Ponadto wcześniej czy później nierealizowany dziś popyt na mieszkania wróci na rynek, a wtedy warto mieć w ofercie mieszkania na sprzedaż. W ocenie HRE Think Tank pod koniec 2022 roku ceny mieszkań w największych miastach w Polsce będą o od 7 proc. do 12 proc. wyższe niż pod koniec 2021 roku. Jednak w 2022 roku nastąpi spadek liczby zawieranych transakcji względem bardzo wysokiego poziomu z 2021 roku, o około 15-25 proc. – dodaje.

W ocenie ekspertów HRE, w najbliższym czasie lukę po klientach finansujących się kredytem zagospodarują, przynajmniej częściowo, klienci inwestujący w mieszkania, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni.

Jak podano, liczba budowanych przez deweloperów mieszkań jest obecnie niemal najwyższa w historii - na koniec kwietnia 2022 roku było to 267 tys. lokali. Ponadto wszyscy inwestorzy budujący w Polsce (deweloperzy, osoby fizyczne, spółdzielnie czy gminy) w 2021 roku oddali do użytkowania 235 tys. domów i mieszkań.

