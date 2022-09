Lider nie owija w bawełnę. Sytuacja w budownictwie jest trudna w dłuższej perspektywie

- W Budimeksie strategię budujemy długoterminowo z uwzględnieniem trendów rynkowych i makroekonomicznych - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes budowlanej spółki Artur Popko. A sytuacja jest trudna, gdy popatrzymy na nią w dłuższej perspektywie - dodaje.

Czy spowolnienie w gospodarce przekłada się na problemy z pozyskiwaniem nowych kontraktów?

- Na branżę budowlaną należy patrzeć krótko- i długoterminowo. W okresie najbliższych dwóch lat sytuacja wygląda dobrze, dzięki temu, że większość firm budowlanych ma zabezpieczone portfele zamówień. Grupa Budimex dzięki obecności na wszystkich segmentach rynku budowlanego zbudowała dobrze zdywersyfikowany portfel o wartości 12 mld zł. Daje nam to stabilną sytuację na lata 2023-2024. Po tym okresie perspektywy firm budowlanych nie wyglądają już niestety tak optymistycznie. Wyzwaniem dla branży pozostają ceny materiałów, wzrost cen energii i dynamika wynagrodzeń. Wśród zamawiających widzimy spowolnienie w ogłaszaniu przetargów.

W sektorze publicznym, szczególnie w obszarze kolejowym, brakuje finansowania pod przyszłe inwestycje. W samorządach brakuje pieniędzy, ponieważ znaczna część środków zabudżetowanych na inwestycje zostanie przekierowana na bieżące wydatki, w tym opłaty związane ze wzrostem cen energii. Załamanie branży mieszkaniowej nie pomaga wykonawcom, a prywatny sektor obserwując zmienność cen materiałów, surowców oraz rosnącą inflację, wstrzymuje się z nowymi inwestycjami. Sytuacja jest więc trudna, gdy popatrzymy na nią w dłuższej perspektywie.

W Grupie Budimex strategię budujemy więc długoterminowo, z uwzględnieniem trendów rynkowych i makroekonomicznych. Z wyprzedzeniem i w sposób przemyślany podejmujemy decyzje, które pozwolą stabilnie zarządzać biznesem budowlanym.



Czy alternatywą dla polskiego rynku jest ekspansja zagraniczna?

- Rok 2021 był dla naszej spółki okresem wielu zmian. Zdecydowaliśmy się m.in. wyjść poza granice Polski na rynek niemiecki, czeski i słowacki.

Powołaliśmy nowe spółki i już po pierwszym roku możemy pochwalić się pierwszymi sukcesami.

Na Słowacji czekamy na podpisanie umowy na przebudowę 16,8-kilometrowego odcinka autostrady D1 na odcinku Bratysława-Triblavina w formule "projektuj i buduj". W Czechach w ostatnim tygodniu wygraliśmy przetarg na przebudowę stacji kolejowej.

Na rynku niemieckim stworzyliśmy dwa dedykowane podmioty. Dla kontraktów kolejowych spółkę Railbx, a dla drogowych spółkę Budimex Bau. W tym momencie realizujemy tam pierwsze kontrakty mostowe. Konsekwentnie realizujemy założony plan dywersyfikacji i w ciągu najbliższych lat zakładamy, że przychody z tej działalności mogą osiągnąć poziom 1 mld złotych rocznie.

Grupa Budimex wchodzi w nowe aktywności, czy to oznacza, że już nie tylko budownictwo będzie podstawą działalności?

- W naszej spółce strategię rozwoju budujemy długoterminowo. Już teraz widzimy, że budżet EU na lata 2021-27 to pewnie jeden z ostatnich poważnie wspierających Polskę budżetów. Inwestujemy więc w nowe alternatywne segmenty, takie jak OZE, elektromobilność, usługi, a także rynki zagraniczne. Dziś jesteśmy już właścicielem jednej z farm wiatrowych, a kolejne są w fazie projektowania.

Przygotowujemy się także do wejścia na rynek ogólnodostępnych ładowarek samochodowych i we współpracy z firmą Elocity do 2024 roku chcemy postawić 100 sztuk stacji ładowania z logo Budimex.

W 2024 roku będzie działać 100 stacji ładowania samochodów z logo Budimex

Coraz mocniej inwestujemy w naszą spółkę odpowiedzialną za przetwarzanie odpadów i utrzymywanie dróg. Sektor usług, za który odpowiada w grupie spółka FBSerwis, jest stabilnym źródłem przychodów i dobrej rentowności, dlatego bez wahania wspieramy rozwój naszej grupy w tym obszarze. Naszym głównym celem jest stały rozwój Grupy Budimex poprzez odpowiedzialne inwestowanie w nowe sektory i dostosowywanie jej profilu do zmieniającego się rynku.

