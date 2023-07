Linie kolejową przez śląskie miasta czeka gruntowna przebudowa

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i przebudowę linii kolejowej łączącej Gliwice z Katowicami przez Rudę Kochłowice. W ramach projektu wybudowanych lub odtworzonych zostanie łącznie 7 przystanków kolejowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) poinformowały, że ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i przebudowę linii kolejowej łączącej Gliwice z Katowicami przez Rudę Kochłowice. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku.

- Mieszkańcy Gliwic, Zabrza i Rudy Śląskiej będą mieć ponownie możliwość alternatywnego połączenia kolejowego z Katowicami. Linia kolejowa nr 141, która przebiega m.in. przez Rudę Kochłowice i łączy Gliwice z Katowicami, wykorzystywana jest w ruchu towarowym. Po latach znów zostanie przystosowana do obsługi pociągów pasażerskich - czytamy w komunikacie PKP PLK.

- W ramach projektu wybudowanych lub odtworzonych zostanie łącznie 7 przystanków.

- Zabrze w rejonie ul. Opawskiej, Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochłowice, Chorzów Hajduki. Dzięki modernizacji ponad 20 km linii kolejowej, pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 120 km/h - podały PKP PLK.

Spółka poinformowała ponadto, że prace projektowe i budowlane dla zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald” będą realizowane w latach 2024 - 2028.

Zdaniem PKP PLK ogłoszony przetarg jest ważnym krokiem do realizacji zadań z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029. Na liście podstawowej programu w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

