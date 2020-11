Litewskich kłopotów Rafako ciąg dalszy

Zarząd Rafako poinformował 18 listopada, że otrzymał od Generali T.U. wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2,99 mln euro z tytułu umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego. Kilkanaście dni temu spółka otrzymała kolejne wezwanie od KUKE.

Sprawa dotyczy litewskiego kontraktu Rafako na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin. Zamawiającym był JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine, a umowę opiewającą na 149,7 mln euro podpisano pod koniec września 2016 roku.



Na początku października Rafako podało, że złożyło notyfikację niemożności wykonania umowy z uwagi na okoliczność, iż świadczenie do którego zobowiązała się spółka, stało się odmienne od przewidzianego umową, ewentualnie odstąpienie od umowy na skutek braku współdziałania zamawiającego i wykonywania jego zobowiązań umownych.



Dzień później JSC Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė złożyła pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego.



W ślad za tymi działaniami litewska spółka złożyła do KUKE oraz Generali T.U. żądania wypłaty gwarancji należytego wykonania umowy. Generali wypłaciło zamawiającemu sumę gwarancyjną w wysokości właśnie 2,99 mln euro i teraz dochodzi tej sumy od Rafako.

To nie pierwsze takie żądanie w związku z tym kontraktem - 20 października Rafako otrzymało od KUKE przedsądowe wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 11,97 mln euro w związku z wypłatą przez KUKE na rzecz zamawiającego sumy gwarancyjnej w takiej właśnie wysokości.



- W ocenie zarządu spółki przedmiotowa wierzytelność Generali T.U. z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako - czytamy w komunikacie. Identyczne stanowisko Rafako zaprezentowało wobec wezwania KUKE.



10 listopada Rafako, w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyjęło propozycje układowe dla wierzycieli. Propozycje układowe zakładają podział wierzytelności na siedem grup.



Na początku września zarząd Rafako zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i złożył wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego w celu obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.