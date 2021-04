Lockdown zaszkodził budowlano-deweloperskiej grupie

Dużym spadkiem przychodów oraz zysków zakończył się dla giełdowej grupy P.A. Nova rok 2020. Związane z pandemią ograniczenia dotyczące handlu wielkopowierzchniowego uderzyły zarówno w budowlaną, jak i deweloperską działalność grupy.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Optymizm na przyszłość

- Decyzje te miały na celu zapewnienie stabilności finansowej najemców w trudnym dla nich okresie. Takiego wsparcia ze strony rządu zabrakło niestety dla właścicieli obiektów handlowych, którzy nie byli objęci żadną z tarcz finansowych proponowanych przez PFR - dodał.Odnosząc się do perspektyw prezes stwierdził, że obecnie spółka nie ma jeszcze pewności jak szybka i skuteczna będzie walka z pandemią.- Przyjmujemy jednak scenariusz zakładający brak ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów handlowych w kolejnych miesiącach tego roku i w następnych latach. Nasze podejście oparte jest na założeniu skuteczności programu szczepień i na opiniach ekspertów dotyczących funkcjonowania gospodarki po okresie pandemii - zaznaczył Janik.Podkreślił przy tym, że w minionym roku P.A. Nova podejmowała działania mające zapewnić grupie dalszy rozwój i powiększanie portfela nieruchomości komercyjnych.- Rozpoczęliśmy budowę parku handlowego w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 10 tys. m kw., którego otwarcie planujemy na czwarty kwartał 2021 r., uruchamiamy posiadany portfel gruntów przeznaczonych pod nowe inwestycje, budując obiekt handlowy w Skawinie dla naszego długoletniego partnera handlowego, pracujemy nad kolejnymi inwestycjami na naszych nieruchomościach w Płocku i Kłodzku - wyliczył prezes.Ponadto spółka negocjuje kolejne umowy nabycia nieruchomości gruntowych, które zamierza sfinalizować w bieżącym roku.- Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie portfela nieruchomości pracujących w wartości grupy. Odbudowujemy portfel zleceń w segmencie budowlanym, co roku zwiększamy też przychody i poprawiamy rentowność w dwóch pozostałych segmentach działalności grupy tj. w usługach projektowych oraz w usługach IT oferowanych przez Dział Nowych Technologii - wskazał prezes.- Oba te działy wygenerowały w zeszłym roku ok. 14 mln zł przychodów, co oznacza wzrost r/r o ok. 40 proc. Istotnie poprawiły też swoją rentowność stając się coraz bardziej znaczącymi działalnościami w tworzeniu wartości grupy - podsumował.