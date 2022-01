Łódź: Trasa Górna będzie przedłużona do węzła na A1

Zarząd woj. łódzkiego zatwierdził dofinansowanie budowy nowego odcinka Trasy Górnej – od skrzyżowania z ul. Rzgowską do węzła Łódź-Górna na autostradzie A1. Wartość inwestycji to 125,5 mln zł, w tym dofinansowanie z EU – 62,4 mln zł i z budżetu państwa – 12,5 mln zł.

"Zarząd województwa łódzkiego zatwierdził dofinansowanie dla trzeciego etapu Trasy Górna. Głównym realizatorem projektu, którego pełna nazwa brzmi +Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna+ jest województwo łódzkie, a partnerem miasto Łódź. Wartość inwestycji wynosi 125,5 mln zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 62,4 mln zł i dodatkowo z budżetu państwa - 12,5 mln zł" - poinformował urząd marszałkowski w Łodzi.

Nowy odcinek Trasy Górna o długości nieco ponad 7 km połączy już istniejący fragment trasy - od skrzyżowania z ul. Rzgowską - z węzłem Łódź-Górna na autostradzie A1. Niemal 5 km tej drogi to zadanie miasta Łódź, pozostały fragment - od granic miasta do węzła A1, na terenach gminy Brójce - finansuje zarząd dróg wojewódzkich.

Droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Na czterech skrzyżowaniach z lokalnymi ulicami powstaną ronda - z ul. Nowe Górki, Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego. Zbudowana zostanie również droga dla rowerów. Posadzonych zostanie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów.

"Formalności związane z dofinansowaniem inwestycji z urzędu marszałkowskiego są na ostatniej prostej. To dla nas bardzo dobry sygnał, nie możemy dłużej czekać. W przyszłym tygodniu chcemy podpisać umowę z wykonawcą łódzkiego odcinka nowej drogi, firmą Strabag" - wyjaśniła dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich w łódzkim magistracie Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Według planów od podpisania umowy do wejścia firmy na teren budowy powinien minąć około miesiąca, co oznacza, że jeszcze zimą rozpoczną się pierwsze prace przy budowie trasy, która ma być gotowa w 2023 r.

Nowa droga to inwestycja długo wyczekiwana przez łodzian i władze miasta. Trasa pozwoli nie tylko na szybki i sprawny dojazd do autostrady, ale także na obsługę nowych terenów inwestycyjnych o powierzchni ponad 40 ha, odciążając zatłoczone ul. Kolumny, Józefów i al. Bartoszewskiego. Na tych terenach już funkcjonuje pierwszy budynek firmy Amazon o powierzchni ponad 70 tys. mkw. Doprowadzenie Trasy Górna do A1 jest kluczowe, ponieważ docelowo Amazon planuje uruchomienie tu dużego centrum dystrybucyjnego i magazynu.

