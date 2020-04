Łódzka Spółka Infrastrukturalna kontynuuje inwestycje mimo epidemii

Mimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, inwestycje nadzorowane przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną są realizowane bez zmian i w terminie – zapewniły władze miejskiej spółki. Dotyczy to zarówno modernizacji, jak i budowy kanalizacji oraz wodociągów w Łodzi.

-Mimo pandemii wykonawcy kontynuują prace. Inwestycje prowadzone są zgodnie z planem, szykujemy kolejne przetargi na następne modernizacje, tak, żeby to, co zaplanowaliśmy na 2020 rok się odbyło - poinformował prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej (ŁSI) Tomasz Piotrowski.



Odpowiada ona za dostosowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta do nowoczesnych standardów oraz uczestniczy w procesie rewitalizacji Łodzi.

W tym roku ŁSI zaplanowała modernizację wodociągów m.in. na ul. Łazowskiego, Wieńcowej i Rokicińskiej. W sumie prace mają być zrealizowane na 9 łódzkich ulicach kosztem 9 mln zł.

Kolejne 50 mln zł miejska spółka ma przeznaczyć w 2020 r. na modernizację i budowę kanalizacji. Skanalizowane zostaną między innymi osiedle Mileszki i Helenówek. Tego typu roboty przeprowadzone zostaną na 25 ulicach w Łodzi.

Jak poinformowała ŁSI, oprócz prac takich jak budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w wielu miejscach powstaną dodatkowo nowe przyłącza.