Łódzkie: Blisko 90 mln zł ma kosztować remont zapory oraz jazu na zbiorniku Jeziorsko

Blisko 90 mln zł ma kosztować remont zapory oraz jazu na zbiorniku Jeziorsko w Łódzkiem. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć do 2023 r.

O tym, że remont jest konieczny, mówiono w czwartek na spotkaniu z mediami. Poinformowano również, że w regionie powstaną kolejne zbiorniki retencyjne.

Zwrócono uwagę, że obiekt został oddany do użytku 35 lat temu, a budowano go w latach 70-tych ub. wieku, w oparciu o ówczesną technologię, która obecnie jest już przestarzała.

Całkowita wartość projektu to blisko 90 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło prawie 45 mln zł. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć do 2023 r.

Obecny na spotkaniu prezes wykonawcy inwestycji - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Przemysław Daca zapowiedział też pogłębienie rzeki Pilicy i Zalewu Sulejowskiego przy jej wlocie.

Prace będą się toczyć na długości ponad sześciu kilometrów. Mają one na celu ochronę przed powodzią mieszkańców Sulejowa (woj. łódzkie), zwiększenie pojemności użytkowej zbiornika, obniżenie poziomu zwierciadła wody w rejonie Sulejowa oraz ułatwienie spływu lodu, a także umożliwienie swobodnego odpływu wód rzeki Luciąży.

Koszt zadania szacuje się na 6,5 mln zł. Prace również mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Z kolei wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski przedstawił założenia do programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. Przewiduje on budowę lub przebudowę blisko setki zbiorników retencyjnych na terenie całego kraju. Projekt pochłonie nawet 14 mld zł.

Kilka takich zbiorników, w ramach programu, ma powstać w woj. łódzkim. Jeden z nich - w Tkaczewskiej Górze - zaprezentował wiceministrowi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Będzie to największy z zaplanowanych zbiorników, który oprócz spełniania zadań retencyjnych, będzie miał walory rekreacyjne.

"Był moment, że na liście zaplanowanych do budowy zbiorników po stronie województwa łódzkiego była cyfra zero. Teraz przewidziane są działania, których koszt przekracza 200 mln zł" - powiedział marszałek.