Łódzkie: Miliony na modernizację lokalnych dróg

Ponad 55 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd województwa łódzkiego na modernizację dróg lokalnych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki funduszom na obszarach wiejskich wyremontowanych rozstanie 46 km dróg.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w drugim naborze zarząd województwa łódzkiego wybrał do dofinansowania 27 projektów przebudowy dróg złożonych przez lokalne samorządy.

"Przekazane 55,7 mln zł pozwoli na wyremontowanie około 45 km w regionie. Przebudowa tych dróg nie tylko poprawi płynność ruchu, ale i bezpieczeństwo wszystkich ich użytkowników" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dofinansowanie wyniosło od kilkuset tysięcy do 5 mln zł. Za te pieniądze rozbudowane zostaną m.in. ul. Sportowa i Leśna w Lubochni (dofinansowanie ok. 3,5 mln zł), ul. 3 Maja w Rogowie (1,7 mln zł) czy droga gminna z Dalikowa do Sarnowa (5 mln zł).

Umowy z samorządami zostaną podpisane w marcu.

To drugi nabór wniosków w mijającej perspektywie finansowej na modernizację dróg w ramach PROW. W pierwszym rozdysponowanych zostało 61 mln zł.=

