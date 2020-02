Łódzkie: Pięć miast ma skorzystać z rządowego programu "100 obwodnic"

Wieluń, Błaszki, Łowicz, Brzeziny i Srock - to miasta w woj. łódzkim, wokół których do 2030 r. mają powstać obwodnice. Inwestycje będę realizowane w ramach rządowego programu "100 obwodnic", zakładającego budowę łącznie 820 km dróg za blisko 28 mld zł.

"Program to 28 mld zł inwestycji w skali kraju, rozłożone na 10 lat. Wszystkie te pieniądze pochodzą z budżetu państwa, co oznacza, że samorządy, na których terenie powstaną obwodnice, nie będą ponosiły kosztów ich budowy. Za programem +100 obwodnic+ stoi idea zrównoważonego rozwoju, która jest znakiem firmowym rządu i całego naszego obozu politycznego" - podkreślił poseł PiS Zbigniew Rau we wtorek na konferencji prasowej w łódzkiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.

W regionie łódzkim zaplanowano budowę pięciu obwodnic - Wielunia, Błaszek, Łowicza, Brzezin i Srocka. Zdaniem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy wstępne plany budowy tych dróg kreślone były przez lokalne samorządy i mieszkańców już wiele lat temu, jednak inwestycje nie dochodziły do skutku z powodu braku funduszy na ich realizację.

"Terminy realizacji poszczególnych inwestycji są też bardzo różne, ponieważ są one na różnym etapie przygotowania. Często samorządowcy uruchamiali wcześniej procedury konsultacji, wyboru wariantów, co na pewno lekko te inwestycje przyspieszy" - mówił Buda.

Jego zdaniem najdłużej trzeba będzie poczekać na obwodnicę Brzezin. Do tej pory - jak wskazał wiceminister - nie było prac nad jej przebiegiem. "Trzeba zacząć od wyboru wariantu, wykupu terenów, wydania decyzji środowiskowych. Będzie to też jedna z droższych inwestycji w kraju, o wartości rzędu kilkuset milionów złotych" - dodał Buda.

W Brzezinach przez centrum miasta prowadzi droga krajowa nr 72, łącząca autostradę A1 na wysokości Łodzi i drogę ekspresową S8 na wysokości Rawy Mazowieckiej. Cały ruch tranzytowy odbywa się ciasnymi ulicami centrum, powodując wiele uciążliwości i zagrożeń dla mieszkańców.

Terminy ogłoszenia przetargów na realizację wszystkich pięciu obwodnic zaplanowano na rok 2024, przy czym szacuje się, że pierwszą oddaną inwestycją będzie ta w okolicach Srocka.

"Srock w powiecie piotrkowskim to obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 91 i w bliskiej odległości od autostrady A1. W ostatnim czasie ruch na tym odcinku wzrósł znacząco. Kto podróżował między Piotrkowem Trybunalskim a Łodzią wie, jak jest to uciążliwe" - zaznaczył wicemarszałek woj. łódzkiego Zbigniew Ziemba.

Kolejna obwodnica - w ciągu drogi krajowej nr 45 - powstanie w okolicach Wielunia. Po oddaniu do użytkowania drogi ekspresowej S8 między Wrocławiem i Łodzią, znacznie zwiększył się ruch przez centrum miasta na osi północ-południe. Zadaniem nowej trasy będzie wyprowadzenie go z centrum.

Przez centrum Błaszek prowadzi droga krajowa 12, łącząca Wielkopolskę z centrum kraju. Obwodnica ma pozwolić nie tylko na usunięcie tranzytu z miasta, ale też usprawnić dojazd samochodów ciężarowych od strony drogi krajowej nr 11 i drogi krajowej nr 25 do drogi ekspresowej S8.

Na obwodnicę czekają też mieszkańcy Łowicza, którzy w ubiegłym roku kilka razy organizowali protesty i blokady, by zwrócić uwagę na swoją trudną sytuację. Planowana obwodnica ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 70, którą prowadzi dojazd do autostrady A2 pośrednio z dróg krajowych nr 14 i nr 92. Większość jadących nią pojazdów to ciężarówki, które blokują ruch w północno-wschodniej części miasta.

"Wiemy, że potrzeb jest więcej. Rozmawialiśmy z premierem Mateuszem Morawieckim, który wskazał, że program będzie w przyszłości rozwijany. To wiadomość dla wszystkich miast, które nie znalazły się w tej setce, a oczekują obwodnic" - powiedział Buda. Zapowiedział, że w miarę możliwości pozyskiwania funduszy, np. z nowej perspektywy UE 2021-2027, nowe inwestycje będą uruchamiane.