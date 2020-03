Łódzkie: Rusza rozbudowa drogi krajowej 91 w Łęczycy; od środy utrudnienia

W środę rozpocznie się rozbudowa drogi krajowej nr 91 w Łęczycy (Łódzkie). W trakcie prac, które potrwają do połowy 2021 r., przejazd przez miasto ma się odbywać wahadłowo i będzie kierowany za pomocą sygnalizacji - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- W środę rozpoczyna się rozbudowa drogi krajowej nr 91 w Łęczycy, na odcinku o długości 3,2 km. W związku z tym na godzinę 10.00 zaplanowano wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, jaka będzie obowiązywała w czasie prowadzonych robót - podał we wtorek rzecznik łódzkiej GDDKiA Maciej Zalewski.



Wyjaśnił, że w tym czasie przejazd przez miasto będzie się odbywał wahadłowo i będzie kierowany za pomocą sygnalizacji. Natomiast przejazd przez plac budowy będzie możliwy tylko dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony.



Rozbudowa dk nr 91 będzie realizowana w sześciu głównych etapach. W każdym z ich pracami będą objęte 400-metrowe odcinki drogi oddalone od siebie o 800 metrów. Najpierw zajęty będzie pas ruchu w kierunku Gdańska (wschodni), a później wykonawca przeniesie się na drugą stronę jezdni i tak stopniowo realizowane będzie całe przedsięwzięcie. GDDKiA apeluje, by kierowcy w miarę możliwości wybierali trasy alternatywne, np. przez autostradę A1.

Dk nr 91 - obok autostrady A1 - to główny szlak komunikacyjny północ - południe w regionie. Wszystkie prace mają się odbywać bez wstrzymywania ruchu. Prowadzone będą w ścisłym centrum 15-tysięcznego miasteczka, w bezpośrednim sąsiedztwie XIV-wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego, cennego barokowego kościoła Bernardynów oraz zabytkowego więzienia, co może utrudnić zadanie wykonawcy.

W ocenie GDDKiA rozbudowa trasy będzie oznaczała wiele zmian zarówno dla kierowców jadących przez miasto tranzytem, jak i mieszkańców. Dzięki podniesieniu nośności drogi do 11,5 tony na oś pojazdu, w przyszłości będą mogły jeździć nią wszystkie dopuszczone do ruchu pojazdy, bez ryzyka uszkodzenia nawierzchni.

Na wlotach do Łęczycy od południa i północy pojawią się ronda, które mają uspokoić przejazd przez miasto i pomóc we włączeniu się do ruchu kierowcom wyjeżdżającym z Łęczycy na drogę krajową. W centrum rozbudowane zostaną skrzyżowania - poprawi się ich geometria, pojawią się pasy dla skręcających w prawo i w lewo. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy.

Zgodnie z umową prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 91 potrwają 18 miesięcy i będą kosztować blisko 34,9 mln zł.