Łódzkie: Rusza rozbudowa kolejnego odcinka DW 713 w Tomaszowie Mazowieckim

W poniedziałek rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przebiegającej przez Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie). W związku z tym kierowców czekają utrudnienia. Prace na 4-kilometrowym odcinku trasy mają zakończyć się za dwa lata.

Jak poinformował PAP Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, na objętym inwestycją fragmencie DW 713 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzony zostanie ruch wahadłowym sterowany sygnalizacją świetlną na ul. Opoczyńskiej - między ul. Łozińskiego a końcem zakresu robót (okolice nadleśnictwa Lasów Państwowych) oraz na ul. Mireckiego - od około 100 metrów za rondem na Nowowiejskiej/Głowackiego do okolic skrzyżowania ul. Zgodnej i Zacisze. Pojawią się też lokalne zwężenie jezdni na łączniku ul. Wilczej i Opoczyńskiej.

"Na całym odcinku objętych robotami mogą pojawić się również lokalne zawężenia jezdni w związku z niezbędną wycinką drzew" - dodał Nowicki.

Modernizacja dotyczy odcinka DW 713 w Tomaszowie Mazowieckim - od ronda Dmowskiego, które zostanie powiększone do granic miasta, z wyłączeniem zmodernizowanego wcześniej fragmentu ul. Białobrzeskiej (od ul. Szewskiej do przejazdu kolejowego).

"Nowe ronda powstaną również na połączeniach ulic: Mireckiego ze Szczęśliwą oraz Opoczyńskiej z Wąwalską i Gminną. W sumie przebudowanych zostanie 15 skrzyżowań. Do tego pojawią się m.in. nowe chodniki o łącznej długości około 7,6 km, kanalizacja deszczowa, zjazdy na posesje, dobrze oświetlone przejścia dla pieszych" - wyjaśnił rzecznik ZDW.

Dodatkowo ruch ma zostać upłynniony dzięki powstaniu czternastu zatok autobusowych. Remontu obejmie również mosty: na Pilicy i Niebieskich Źródłach (między ulicami Anny i Aliny) oraz przejazd kolejowy na ulicy Białobrzeskiej.

Wykonawcą inwestycji jest firma PRDM z Piotrkowa Tryb., a wartość robót to blisko 31 mln zł. Zakończenie planowane jest w październiku 2022 r.

Pierwszy etap przebudowy DW 713 w Tomaszowie Maz. zrealizowano w latach 2015-2017. Obejmował on odcinek od Starzyc do ul. Mościckiego. W ramach inwestycji za 20,5 mln zł powstała nowa jezdnia o długości 3,3 km, chodniki, wjazdy do przyległych posesji, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna. Przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną oraz sieci: wodociągową, gazową, teletechniczną i energetyczną. Odnowione zostały również dwa mosty: na rzece Wolbórce oraz na rzece Czarnej.