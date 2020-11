Łódzkie: Sześć firm chce opracować studium korytarzowe dla obwodnicy Łowicza

Sześć firm chce opracować studium korytarzowe dla obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr: 14, 70 i 92. Inwestycja powstaje w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 - poinformował PAP zespół prasowy GDDKiA.

Jak przekazano w komunikacie, oferty w przetargu złożyło sześć polskich firm. Oferowane ceny wahają się od 3,8 do 7,1 mln zł. Kwota przeznaczona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie studium wynosi nieco ponad 6 mln zł. Według GDDKiA tylko jedna z ofert przekracza jej budżet.

"Po szczegółowej analizie złożonych ofert komisja przetargowa wskaże tę najkorzystniejszą. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, to koniec stycznia 2021 roku" - napisano w komunikacie.

Zdaniem GDDKiA budowa obwodnicy Łowicza przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, warunki środowiska, a także odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość ulic miejskich w tym mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinkach ww. dróg krajowych prowadzących z jednej strony do Warszawy, z drugiej strony włączających się do autostrad A2 i A1. GDDKiA dodaje, że planowane lata budowy obwodnicy to 2027-2029 r.

W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie łódzkim obwodnice zyska pięć miejscowości: Błaszki, Brzeziny, Łowicz, Srock i Wieluń.