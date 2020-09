Łódzkie: W nocy przekazanie nowego fragmentu jezdni na A1

W nocy, z niedzieli na poniedziałek, na odcinku Kamieńsk-Radomsko zostanie przekazany do użytkowania blisko trzykilometrowy fragment nowej - wschodniej jezdni autostrady A1: od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 do Stobiecka Szlacheckiego.

Poinformował o tym PAP Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaznaczył, że organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu będzie obowiązywał układ dwa plus jeden tzn. dwa pasy będą prowadziły ruch w kierunku Katowic, jeden w stronę Łodzi.

Zalewski podkreślił, że kolejne odcinki nowej jezdni A1 między Kamieńskiem i Radomskiem będą oddawane wkrótce. "Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, kolejny fragment nowej jezdni, tym razem o długości blisko pięciu kilometrów zostanie przekazany w ciągu najbliższego miesiąca. Pozostała część, czyli blisko 11 kilometrów, w listopadzie. Będzie to oznaczało, że całym odcinkiem +C+ Kamieńsk-Radomsko o długości 16,7 km pojedziemy po nowej jezdni jeszcze tej jesieni" - poinformował.

Dodał, że obecnie wykonawca skupia się na wykonaniu specjalnej konstrukcji pod drogą, w miejscu, gdzie są nienośne grunty.

Budowę A1, która jest realizowana w śladzie obecnej dk nr 1, podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64-kilometrów przebiegają przez woj. łódzkie.

Fragment A (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto realizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto budują odcinek C (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek D (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto firma PUT Intercor. Te fragmenty trasy, zgodnie z zawartymi kontraktami, mają być gotowe w 2022 r. Rok później ma powstać odcinek B między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA.

A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym, przecinającą całe terytorium kraju. Jednocześnie stanowi ona część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu "Autostrada Gdańsk-Brno/ Bratysława-Wiedeń". Po zakończeniu budowy trasa utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami w Gorzyczkach, prowadząc przez okolice Torunia, Łodzi i Katowic. Ma też ułatwić dostęp do polskich portów transportom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie zapewnić rozwój rodzimej gospodarki.