Logistyka czyli przyszłość. Hub Polska rośnie, ale wciąż mamy duży problem

Polska może zbudować pozycję jednego z najważniejszych hubów logistycznych w Europie. Kluczowe jest jednak, aby był to rozwój zrównoważony, który pozwoli wykorzystać potencjał różnych gałęzi transportu - zarówno drogowego i kolejowego, jak i morskiego oraz lotniczego.

Transportowa (nie)równowaga

Kryzys jako szansa

Porty rosną w siłę

Dodał, że możliwości logistyczne Polski „w sposób dzisiaj niespotykany” pozwoli zwiększyć przygotowywana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zwrócił też uwagę, że celem jego resortu jest rozwój transportu intermodalnego.- Zwiększamy ilość towarów, które przewozimy w transporcie intermodalnym. To jest nasz cel, aby przenieść dużą część ładunków z transportu drogowego na kolejowy, aby zmniejszyć również zanieczyszczenie środowiska. To wpisuje się w politykę Zielonego Ładu, której chcemy i którą realizujemy - powiedział Adamczyk.Jak zaznaczył, zrównoważony transport ma olbrzymi wpływ na pobudzenie polskiej gospodarki.Zdaniem Jany Pieriegud z katedry badań nad infrastrukturą i mobilnością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kluczowym zagadnieniem dla polskiej logistyki jest zrównoważenie transportu drogowego i kolejowego. Rozbudowa sieci szybkich dróg powoduje, że udział tego pierwszego wciąż rośnie.- Trzeba wyrównać warunki dla kolei i dróg, co branża kolejowa postuluje od lat, ale konkretnych działań wciąż nie ma. To kwestia polityki państwa. Przy obecnych warunkach nie ma szans na rozwój transportu kolejowego - oceniła Pieriegud.Robert Nowakowski, członek zarządu DB Cargo Polska, podkreślił, że przewoźnicy kolejowi robią wszystko, żeby optymalizować swoje koszty i poprawiać efektywność wykorzystania zasobów.- Jeśli nie doprowadzimy jednak do obniżenia stawek dostępu do infrastruktury, to nie poprawimy konkurencji pomiędzy gałęziami transportu. W Niemczech obniżono stawki dostępu do torów o prawie 50 proc. - mówił Nowakowski.W odpowiedzi minister Adamczyk stwierdził, że „to nie pierwszy raz, kiedy odbieramy apele o obniżenie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej”.- Nie mogę określić terminu, ale na pewno jest to nieuchronna przyszłość. Jeśli chcemy podzielić transport towarowy pomiędzy kolej i drogi, jeżeli mówimy o polityce Zielonego Ładu, to nie uzyskamy m.in. efektu środowiskowego, jeśli nie przeniesiemy dużej części transportu na szlaki kolejowe - przyznał minister.- To w sumie nie będzie koszt, bo w efekcie będziemy mieli korzyści. Mam nadzieję, że znajdziemy tu również wsparcie w środkach europejskich - dodał.Jak wskazała Halina Brdulak z katedry zarządzania międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pandemia koronawirusa uderzyła (z różną mocą) w polską, europejską i globalną gospodarkę. Najlepiej pokazują to dane o PKB w drugim kwartale - polskie spadło w tym czasie prawie o 8 proc., a unijne o przeszło 14 proc.Z drugiej strony polskie PMI, czyli indeks aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym obliczany przez firmę Markit Economics, w lipcu notowało wartość bliską 53, podczas gdy w kwietniu wynosiło ono zaledwie ok. 32, a w maju niespełna 42. Natomiast w sierpniu spadło już poniżej 51.Brdulak wskazała, że w strukturze polskiego transportu dominuje ten drogowy, gdyż najlepiej odpowiada on na potrzeby klientów. Jednak nie oznacza to, że przewoźnicy mają dobre perspektywy, gdyż wciąż muszą się zmagać ze spadkami zamówień na swoje usługi sięgającymi blisko 20 proc. Osłabiony finansowo i charakteryzujący się rozdrobnieniem sektor będzie musiał mierzyć się z dużym ryzykiem upadłości.Dla transportu kolejowego problemem jest przede wszystkim spadek przewozu towarów masowych, czyli m.in. węgla i rud żelaza. Zapaść jest obserwowana jednak przede wszystkim w transporcie lotniczym.- Niektórzy mówią, że będzie odbicie i wrócimy do tego, co było przed pandemią. Moim zdaniem nie wrócimy jednak do dawnej rzeczywistości. Czekają nas nowe realia - stwierdziła Brdulak.Sławomir Michalewski, wiceprezes ds. finansowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, zaznaczył, że koronawirus uderzył również w transport morski. Przełożyło się to na wyniki gdańskiego portu, który pierwsze półrocze 2020 r. zakończył spadkiem przeładunków o 15 proc.- Najlepiej zarabia się w trakcie kryzysu, a koronawirus jest kryzysem. Pytanie dotyczy więc tego, które przedsiębiorstwa są bardziej zwinne. Z dużą satysfakcją obserwuję, że polscy przedsiębiorcy wykazują ogromną elastyczność w dostosowaniu się do istniejących warunków - wskazał Michalewski.Jednocześnie dodał, że na rynku można obserwować ciekawe zjawiska, które są napędzane rozwojem infrastruktury drogowej i zwiększaniem zdolności przeładunkowych polskich portów.- To widać po trasie towarów, które się zmieniają. Przykładowo banany były produktem, które trafiały do Polski z portów niemieckich. Tymczasem po siedmiu miesiącach przeładowaliśmy ich już 115 tys. ton - stwierdził Michalewski.W jego opinii szerokie perspektywy rozwoju dla polskiej logistyki dałoby wybudowanie sprawnego połączenia kolejowego pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym, które pozwoliłoby na transport ładunków pomiędzy nimi w ciągu 4-5 dni.Michał Samborski, dyrektor ds. rozwoju w deweloperskiej spółce Panattoni Europe, podkreślił, że skutki koronawirusa spółka zaczęła już odczuwać przed ogłoszeniem epidemii w Polsce. Wcześniej bowiem były już widoczne trudności z transportem z Dalekiego Wschodu.Odnosząc się do zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe, wskazał natomiast, że Panattoni nie zaobserwowało spadku popytu, ale zmieniła się jego struktura. Szybko rozwijający się rynek e-commerce w realiach lockdownu zyskał dodatkowy bodziec rozwoju.Dodatkowo dobra infrastruktura drogowa pozwala na lokowanie w Polsce inwestycji z tego segmentu, które służą obsłudze e-handlu w innych krajach regionu.- W przeszłości rozwój logistyki magazynowej następował wokół głównych aglomeracji. Budowa dróg ekspresowych i autostrad pozwoliła na uzupełnienie tej mapy, a połączenie takich miast jak Olsztyn czy Lublin z siecią szybkich dróg otwiera ich potencjał logistyczny - wskazał Samborski.Przeładunki w polskich portach morskich wzrosły z ok. 60 w 2005 do 94 mln ton w 2019 r. W ubiegłym roku wzrost ten wyniósł 2,3 proc. Pandemia koronawirusa przyhamowała dobre statystyki, ale zdaniem rządu i branży to tylko chwilowe zawirowania.Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zapewnił, że pandemia nie wpłynęła na programy inwestycyjne w polskich portach i ich finansowanie.Zwłaszcza, że wiele z nich to projekty zaplanowane już od wielu lat, choćby pogłębienie toru Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Ponadto trwają też m.in. projekty związane z budową falochronów czy przekopem Mierzei Wiślanej.Witkowski podkreślił, że inwestycje to najlepsza recepta na kryzys, dlatego takie planowane projekty, jak terminal głębokowodny w Świnoujściu, port zewnętrzny w Gdyni i Port Centralny w Gdańsku nie są obecnie zagrożone.Witkowski zaznaczył również, że nadzieje związane z rozbudową polskich portów wiążą nasi sąsiedzi. Ponadto przed gospodarką morską otwiera się również nowy, wielomiliardowy rynek związany z budową farm wiatrowych na Bałtyku.Robert Goc, dyrektor ds. rozwoju Śląskiego Centrum Logistyki, przypomniał, że spółka zarządza w Gliwicach największym portem śródlądowym w Polsce, który w przeszłości był zapleczem portu w Szczecinie.W minionych latach spławiano z niego również węgiel do wrocławskich elektrociepłowni.Obecnie, gdy Odrzańska Droga Wodna nie funkcjonuje, spółka nie może wykorzystywać potencjału swojego portu. W przyszłości, gdyby ten szlak został udrożniony, to mógłby służyć chociażby spławianiu kontenerów z Górnego Śląska do Świnoujścia.Goc podkreślił jednak, że firma współpracuje z portami w Gdyni i Gdańsku, wysyłając tam tygodniowo 7-10 pociągów z kontenerami, choć plany przed pandemią zakładały, że będzie ich 14 w ciągu tygodnia.- Około 15-20 proc. towarów wysyłanych tymi pociągami to produkty z Czech oraz Słowacji. Te kraje, podobnie jak Białoruś, nie mają dostępu do morza, więc muszą korzystać z zagranicznych portów - oby tych w Polsce - podkreślił Goc.Paweł Pucek, członek zarządu DB Cargo Polska, wskazał, że spółka współpracuje obecnie przede wszystkim z portami w Gdańsku i Gdyni, a wcześniej z zespołem portów Szczecin-Świnoujście.Transport dotyczy przede wszystkim towarów masowych, czyli węgla, rudy żelaza czy wyrobów stalowych, ale strategia spółki przewiduje zwiększenia udziału kontenerów w przewozach - zarówno na terenie Polski, jak i w relacjach międzynarodowych.- Rozwijamy kontenery i korzystamy z każdej możliwości zwiększania tych przewozów, nie tylko w Polsce, ale również w relacjach międzynarodowych - mówił Pucek.Michał Stupak, menedżer ds. rynku żeglugowego w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, podkreślał, że planowana budowa Portu Centralnego to przedsięwzięcie niespotykane w historii gdańskiego portu.W tej chwili ZMPG poszukuje inwestorów zainteresowanych udziałem w projekcie, obejmującym powstanie ok. 80 terminali różnego rodzaju.- To program obliczony na 15-20 lat, a koszt realizacji wynosi ok. 12-13 mld zł, co wymaga poszukiwania wielu inwestorów. Rozmawiamy z armatorami, wykonawcami i operatorami. Te poszukiwania zajmą jeszcze 2-3 lata. Dopiero wtedy będzie można podawać konkretne daty związane z realizacją - podsumował Stupak.*Artykuł powstał na podstawie dwóch debat: „Logistyka dziś i jutro” oraz „Nowe perspektywy dla polskich portów morskich”, które odbyły się w ramach XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.