Lokal za grunt w drugim pakiecie mieszkaniowym

Deweloper będzie mógł dostać grunt od gminy lub Krajowego Zasobu Nieruchomości w zamian za wybudowanie na tym gruncie określonej liczby lokali - to jedno z rozwiązań przewidzianych w komercyjnej części pakietu mieszkaniowego, który przygotowuje MR - mówi wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Jak powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki, Ministerstwo Rozwoju pracuje nad drugą - komercyjną - częścią pakietu mieszkaniowego. Wyjaśnił, że będzie się ona składać z trzech filarów. Pierwszy wprowadza nowe formy inwestycji - np. lokal za grunt.

"Gmina lub Krajowy Zasób Nieruchomości wystawia w postępowaniu konkurencyjnym grunt, zgłaszają się podmioty prywatne - wykonawcy, którzy w zamian za wartość tej nieruchomości, wycenionej w operacie szacunkowym, będą wnosić do zasobów gminnych, bądź do KZN, określoną liczbę mieszkań lub lokali użytkowych" - tłumaczył wiceszef MR.

Elementem drugiej części pakietu mieszkaniowego mają też być kooperatywy mieszkaniowe.

"Chcemy usankcjonować stan prawny osób, które chcą własnymi środkami, w kilka-kilkanaście osób wybudować domy - najczęściej jednorodzinne, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej" - powiedział Nowicki. Mają one dostać preferencje w zakresie nabywania gruntu pod realizację takiej inwestycji z zasobów Skarbu Państwa bądź gminy.



"Wprowadzamy taką instytucję prawną, aby można było być wiarygodnym partnerem dla banków w okresie kredytowania tej inwestycji" - zaznaczył Nowicki.

"Drugą część pakietu mieszkaniowego przedstawimy jeszcze w maju" - zapowiedział Nowicki.

Rozwiązania te, skierowane do sektora prywatnego, mają uzupełnić społeczną część pakietu mieszkaniowego, przedstawioną przez resort rozwoju w poniedziałek.



Zakłada on m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w TBS, czy "wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę", a także pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami koronawirusa.



"Chciałbym, żeby Rada Ministrów przyjęła ten projekt możliwie szybko" - wskazał Nowicki. Chodzi o to, jak zaznaczył, by oba rozwiązania były wprowadzone niezwłocznie, bo "rynek tego oczekuje".

Jak podkreślił Nowicki, Ministerstwo Rozwoju chce zaproponować atrakcyjną ofertę i dla gmin, i dla przyszłych lokatorów TBS.



"Szacujemy, że te dodatkowe narzędzia, które wprowadzamy w społecznej części pakietu mieszkaniowego to zastrzyk ok. 0,5 mld zł dla rynku" - powiedział.



"Mamy to skalkulowane również na podstawie dialogu z samorządami w perspektywie do 2025 r. Po to też tworzymy fundusz przepływowy w Krajowym Zasobie Nieruchomości, żeby on - obracając gruntami, które należą do Skarbu Państwa - wypracowywał też zyski, które pójdą na dokapitalizowanie spółek tworzonych z samorządami w formie budownictwa społecznego" - wyjaśnił.

Nowicki zwrócił uwagę, że istotny w tym przedsięwzięciu jest udział gmin.



"To one wiedzą, które rodziny w zasobie komunalnym mogłyby przejść do budownictwa społecznego, mając szanse na własne mieszkanie, a jednocześnie zwalniając miejsce dla kolejnych osób, które czekają na mieszkanie komunalne" - podkreślił.

Pytany o pierwsze widoczne efekty pakietu, Nowicki wskazał, że w przypadku bezpośredniej pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa może ona ruszyć od 1 lipca.