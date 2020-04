Lotos bezpłatnie przekaże asfalt na 15 odcinków nawierzchni dróg samorządowych

Lotos Asfalt bezpłatnie przekaże wysokomodyfikowany asfalt na 15 odcinków nawierzchni dróg samorządowych - podała w czwartek Grupa Lotos. Dodała, że chodzi o program skierowany do samorządów z całej Polski, do którego trwa nabór projektów.

Grupa wyjaśniła, że celem programu stworzonego prze spółkę Lotos Asfalt jest wybudowanie 15 referencyjnych odcinków nawierzchni na drogach samorządowych przy zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA.

W praktyce program polega na bezpłatnej zamianie do 100 ton przewidzianego w projekcie inwestycji asfaltu modyfikowanego na asfalt wysokomodyfikowany.

Trwa analiza pierwszych wniosków, które napłynęły z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i małopolskiego, ale nabór projektów nadal trwa i można je zgłaszać.

Grupa wyjaśniła, że celem programu stworzonego prze spółkę Lotos Asfalt jest wybudowanie 15 referencyjnych odcinków nawierzchni na drogach samorządowych przy zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA (highly modified asphalt).

Zgodnie z założeniem mają one powstać w miejscach, gdzie użycie asfaltów z "najwyższej półki" jest szczególnie uzasadnione, czyli m.in. dróg obciążonych ruchem bardzo ciężkim, spowolnionym i postojowym, rond czy dojazdów do skrzyżowań, fabryk i magazynów oraz obiektów mostowych.

Dodała, że w praktyce program polega na bezpłatnej zamianie do 100 ton przewidzianego w projekcie inwestycji asfaltu modyfikowanego na asfalt wysokomodyfikowany. Jak zaznaczyła - taka jego ilość umożliwia budowę czy remont nawet jednokilometrowego odcinka drogi, zapewniając mu uzyskanie bardzo wysokich parametrów funkcjonalnych.

Grupa Lotos poinformowała, że chęć udziału w programie może zgłosić każdy samorząd w ramach realizowanych przez siebie kontraktów drogowych, a na decyzję o zakwalifikowaniu danej inwestycji duży wpływ będzie miała zasadność zastosowania w danym przypadku nawierzchni z asfaltami MODBIT HiMA.

Dodała, że trwa analiza pierwszych wniosków, które napłynęły z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i małopolskiego, ale nabór projektów nadal trwa i można je zgłaszać.

Jak oceniła spółka, wysokomodyfikowane asfalty nowej generacji typu HiMA są przełomowym wynalazkiem w zapewnieniu trwałości nawierzchni. "Dzięki swoim ponadstandardowym właściwościom funkcjonalnym pozwalają na optymalizację konstrukcji i znaczne oszczędności w nakładach na utrzymanie sieci dróg. Modyfikacja asfaltów polimerem (jego zawartość w asfaltach HiMA jest ponad dwukrotnie większa niż w klasycznych asfaltach modyfikowanych) wpływa znacząco na poprawę odporności nawierzchni na zmęczenie i koleinowanie spowodowane ruchem pojazdów ciężkich. Takie drogi są również bardziej odporne na działanie czynników klimatycznych, a w szczególności mrozu i wody. Asfalt MODBIT HiMA daje możliwość zaprojektowania i wykonania nawierzchni, których trwałość będzie nie mniejsza niż 50 lat" - wytłumaczyła.

Lotos zaznaczył, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zastosowanie asfaltów typu HiMA pozytywnie wpływa na efektywność ekonomiczną inwestycji, która przy odpowiednich scenariuszach może wynosić nawet do 20 proc.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Lotos to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju. Grupa Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.