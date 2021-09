Lotos wprowadza asfalty z recyklingu do budowy dróg

Asfalty do recyklingu to projekt realizowany przez Lotos Asfalt i Politechnikę Warszawską. Ma on na celu wykorzystanie do nowej warstwy nawierzchni aż 30 proc. materiału z rozbiórki i remontów dróg. Ślad węglowy jest wówczas dużo mniejszy niż przy stosowaniu nowych materiałów budowlanych. Zakończenie projektu badawczo-rozwojowego zaplanowano na 2023 rok.

W ramach projektu „Asfalty do recyklingu” specjaliści spółki Lotos Asfalt i naukowcy z Politechniki Warszawskiej chcą opracować technologię nowego lepiszcza asfaltowego.

Wymiana warstwy ścieralnej, którą wykonuje się regularnie co 12-15 lat, generuje dla 10 km odcinka autostrady 150 tys. ton granulatu asfaltowego, który trzeba efektywnie zagospodarować.

Gdańska spółka ma w swoim portfolio również inny produkt, który wpisuje się w trend recyklingowy. Jest nim asfalt modyfikowany MODBIT CR z dodatkiem gumy z recyklingu zużytych opon.

