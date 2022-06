Lubelskie: 5 mln zł z rządowego programu na kolejne inwestycje drogowe w gminach

Kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie ponad 5 mln zł podpisano w poniedziałek w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Łącznie samorządy z Lubelszczyzny otrzymały w tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ok. 270 mln zł.

"Na dzisiaj przygotowaliśmy 15 umów dotyczących 14 samorządów gminnych. Łączna wartość dofinansowania tych inwestycji to około 5 mln zł. Uwzględniając wkład własny jest to ok. 10 mln zł" - poinformował w poniedziałek wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas podpisania umów na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wojewoda zwrócił uwagę również, że wszystkie samorządy, którym wręczył w poniedziałek symboliczne czeki, to są gminy wiejskie. "Gminy, gdzie ta infrastruktura drogowa to był swoisty element wykluczenia m.in. niejednokrotnie uniemożliwiającego organizację transportu autobusowego" - dodał Sprawka.

Gmina Firlej otrzymała ponad 2 mln zł rządowego wsparcia na remont drogi w miejscowości Czerwonka-Gozdów. "Jest to znacząca inwestycja dla mieszkańców tej miejscowości, bo jest to droga dojazdowa do Lubartowa i wyjazdowa w kierunku Lublina. Znajdują się tam również przedsiębiorstwa i na pewno remont tego fragmentu drogi ułatwi komunikację pomiędzy mieszkańcami a tymi przedsiębiorstwami" - ocenił wójt Firleja Dawid Tarnowski.

Wójt gminy Kurów Arkadiusz Małecki powiedział, że 350 tys. zł dofinansowania zostanie przeznaczonych na modernizację drogi gminnej w Klementowicach. "Jest to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców. Dzisiaj jest to ok. 900-metrowa droga cementowa stanowiąca dojazd do gospodarstw rolnych, którą dzięki tym funduszom pokryjemy asfaltem" - wyjaśnił Małecki.

Województwo lubelskiego otrzymało w tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ok. 270 mln zł, z czego 165 mln zł na inwestycje powiatowe i ponad 100 mln zł na inwestycje gminne. Łącznie przebudowanych zostanie ponad 460 km dróg, w tym 288 km powiatowych i 178 km gminnych.

