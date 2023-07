Lublin: 17-latek zginął w wypadku na budowie w centrum miasta

17-latek zginął we wtorek w wypadku na budowie w centrum Lublina przy ul. Spadochroniarzy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopak został przygnieciony przez ścianę podczas próby wyburzania. Policja zabezpieczna dowody i przesłuchuje świadków zdarzenia.

O tragedii poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie nadkom. Kamil Gołębiowski. Jak podał, do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 9.30 na budowie w centrum Lublina.

"Wstępne ustalenia wskazują, że 17-latek został przygnieciony przez ścianę w trakcie próby wyburzania. Zmarł na miejscu" - przekazał.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwają oględziny miejsca oraz zabezpieczane są dowody. Policjanci przesłuchują pracowników oraz ustalają dokładny przebieg tragicznego zdarzenia.

